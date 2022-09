Boca y su gente: el Femenino romperá un récord histórico de popularidad

El partido con el que Boca y la UAI Urquiza se van a definir el torneo de la Primera División marcará un hito: 25.000 personas dirán presente en la Bombonera, en una convocatoria sin precedentes en la historia del fútbol femenino argentino.

uD83CuDD95 ¡Te dejamos la información que estabas esperando para ir a alentar a las #GladiadorasEnLaBombonera! uD83DuDC4F#DaleBoca uD83DuDD35uD83DuDFE1uD83DuDD35 pic.twitter.com/u6dmvlamWo — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 22, 2022

La "final" entre Las Gladiadoras y las chicas del Furgón de Villa Lynch tendrá un marco a la altura. En cuestión de horas, se agotaron las 25.000 localidades que Boca puso a disposición. 20 mil de ellas fueron reservadas por socios y las otras cinco mil se vendieron este viernes a $600 entre los que no son socios. No fueron más porque la Ciudad de Buenos Aires se negó por temas de seguridad. Por lo que sólo estarán habilitadas dos de las tres bandejas del estadio.

Se escuchó a un firme pedido en redes sociales que había para que Las Gladiadoras definieran el campeonato en la Bombonera.

Si bien no es una final como tal, el desenlace del torneo hizo que así lo fuera. Porque en la última fecha se enfrentarán 1º (UAI) y 2º (Boca). No obstante, las chicas que serán visitantes cuentan con la ventaja de que arriban a Brandsen 805 con dos puntos por encima de sus perseguidoras, por lo de la única manera que no darán la vuelta es si pierden el partido.

La última vez que se enfrentaron fue a inicios de 2022 por la final de la Copa Federal, con triunfo 2-1 de UAI Urquiza para levantar el trofeo.