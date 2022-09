Turismo Carretera: el contundente descargo de Agustín Canapino sobre la polémica maniobra con Mazzacane

Pasó casi una semana de la primera fecha de la Copa de Oro y lo sucedido en la segunda serie del Turismo Carretera sigue teniendo repercusiones. Agustín Canapino y Gastón Mazzacane protagonizaron un incidente que generó cientos de reacciones, como también comentarios de todo tipo. El de Arrecifes, que fue citado por la CAF (Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC) para hablar sobre el incidente, se refirió a lo ocurrido en diálogo con el sitio Carburando y fue contundente en su relato.

"El auto estaba puesto saliendo de la curva dos. Cuando la trompa está puesta, el auto está puesto. Gastón se cerró y para evitar el golpe voy para la cuerda, incluso freno antes sin la intención de pasarlo. Pero apenas empezamos a frenar se vuelve a cerrar y no me dio tiempo a nada. Lo perdí porque me tira el auto encima", contó.

En la misma línea, agregó: "Hay que mirar una cámara donde se ve clarito, que saliendo de la curva le pongo el auto. Si consideran que eso no es poner el auto, obviamente frenaría antes, pero es estaría mal porque si no el de adelante haría lo que quiere y no lo podes pasar. Gastón cometió un exceso en su defensa y ya está, no va mucho más de ahí".

"Si el de adelante manda siempre, hasta pasa a ser peligroso porque si cuando se empieza a cerrar se lo dejo puesto lo hago golpear. Lo que menos quería era eso. Ni siquiera busqué la maniobra porque él frena lento y ancho. Para mí es algo muy claro, jamás imaginé que me iba a cerrar de esa manera. Se equivocó y terminó pasando una situación que no me imaginé", cerró.

Cuando regrese de Estados Unidos, viajó para reunirse con Ricardo Juncos, Canapino tendrá que comparecer ante la CAF que emitió un sorpresivo comunicado donde explica que revisaron las imágenes y esperarán al arrecifeño para tomar una decisión final sobre la polémica.