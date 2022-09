La polémica frase de Mbappé que hizo ruido en el PSG: "En la Selección francesa tengo mucha más…"

Por algunas declaraciones, peticiones y actitudes dentro del campo de juego, Kylian Mbappé ha estado en el ojo de la tormenta desde que comenzó la temporada. Su relación con Neymar no atraviesa su mejor momento y hasta, a veces, se lo ve incómodo teniendo en cuenta la relación que tiene el astro brasileño con Lionel Messi. Los tres están haciendo estragos en la Ligue 1 pero el delantero lanzó una llamativa frase luego de la victoria de Francia ante Austria por una nueva fecha de la Nations League.

"Juego de forma diferente con Francia. Me piden que haga cosas diferentes aquí que en el PSG. En la Selección tengo mucha más libertad. El entrenador sabe que tenemos a Giroud como 9 que fija las defensas y yo puedo ir al espacio. En París es diferente, eso no existe. Me piden que haga de pívot y es diferente”, subrayó el atacante en zona mixta.

El ex Mónaco también se pronunció respecto a los derechos de imagen, una de las tantas polémicas en las que se vio involucrado en estas semanas: "Estoy contento con los acuerdos de los derechos de imagen. No fui yo quien propuso los acuerdos. Todo el equipo lo quería. Después, no me importa ser el centro de atención si es bueno para mis compañeros. Que me critiquen no cambiará mi forma de jugar y de vivir. Si es bueno para el grupo, no me importa. Creo que todo el grupo está contento".

El tanto que Mbappé le marcó a Austria, fue el número 28 en su cuenta personal con la casaca de la selección gala, en un total de 58 partidos disputados. Esa cifra le permitió alcanzar la línea del décimo goleador histórico en Les Bleus, apenas dos tantos por debajo de Jean-Pierre Papin (30 con 54 cotejos).