Rodrigo De Paul reveló el llamativo motivo del nuevo look platinado: "Después de algunas situaciones que..."

Los jugadores de la Selección argentina suelen llamar la atención por su vestimenta al llegar a la concentración. Uno de ellos es, sin dudas, Rodrigo De Paul. La ropa utilizada por el mediocampista del Atlético de Madrid tiene adeptos y detractores, pero todos se sorprendieron al ver el nuevo peinado que escondía abajo de una gorra: el ex Racing se tiñó el pelo y eligió un platinado brillante, que tiene su trasfondo en su vida personal.

En charla con TyC Sports, De Paul, que en el último tiempo se convirtió en un abonado a los programas de espectáculos por su conflictiva separación de Camila Homs y su romance con Tini Stoessel, reveló el detrás de escena de su rotundo cambio de look: "Después de algunas situaciones que pasé quise ponerle un poco de color a mi vida", explicó. El ex Racing pasa seguido por la peluquería, pero dejó abierta la puerta para mantener su platinado hasta Qatar 2022.

Luego, el mediocampista opinó sobre la influencia que tiene la exposición al estar en una relación con una cantante famosa como Tini, además de su condición de figura en la Selección argentina: "Yo no busqué ser famoso, sino ser jugador de fútbol. Una cosa llevó a la otra. No me siento incómodo con que ahora interese todo lo que haga, pero si me enojan las injusticias. Hay informaciones falsas que dañan”, aseguró.

De Paul metió el gol ganador de la práctica de hoy y de fondo... ¡APLAUDIÓ MESSI! Aprobado, Rodri...



uD83DuDCF9 @Argentina pic.twitter.com/2dfI3Nn45v — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2022

Dejando a un lado su peinado, De Paul aseguró que no puede sacarse el Mundial de la cabeza: "Todo el tiempo pienso en Qatar. Es muy difícil poder desconectar, cada vez falta menos y mi cabeza está ahí diariamente", reveló.

Por último, el jugador de la Selección argentina, que alterna titularidades y suplencias en el Atlético de Simeone, desestimó esa creencia de que el equipo de Lionel Scaloni está en un nivel menor que los combinados europeos: "No siento que estemos a otro ritmo con respecto a los europeos".

La tajante sentencia de De Paul sobre un rumor acerca del Mundial: "Era una bolud..."

A raíz de su divorcio con Camila Homs, se rumoreó que De Paul podía perderse Qatar 2022 por una denuncia por la cuota alimentaria de sus hijos, que debía definirse en la Justicia. Rápidamente, esto generó preocupación en los hinchas, aunque no en el protagonista: "Fue una de las cosas que menos me preocupó porque era una pavada", aseguró con una sonrisa.

De Paul, en exclusiva: "Fue una pavada que se dijera que me podía perder el Mundial. No le di mucha importancia porque sabía que era una boludez". pic.twitter.com/NR1vcS21xS — TyC Sports (@TyCSports) September 22, 2022

Luego, el volante insistió que nunca se alertó por estas versiones: "Fue una pavada que se dijera que me podía perder el Mundial. No le di mucha importancia porque sabía que era una boludez. Por suerte después todo se arregló, lo más importante siempre fueron nuestros hijos", sentenció.