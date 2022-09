La revelación de Dybala sobre Mourinho que lo decidió a jugar en Roma: "Es una persona..."

Paulo Dybala sueña con jugar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina. La Joya, que llegó a Roma para enfrentar esta temporada luego de haber quedado libre de Juventus, reconoció que su entrenador José Mourinho fue una parte importantísima para llegar al club y que pensó en el seleccionado antes de tomar la decisión de jugar en ese equipo.

A los 28 años, Dybala llegó a la Loba y está en un gran presente futbolístico. Con tres goles y dos asistencias en seis partidos, el argentino es uno de los de mejor nivel en la actualidad, tanto que hasta Mourinho sacó chapa por él: "Lionel Scaloni me debe un vino, le recuperé a uno de sus mejores jugadores para el Mundial", aseguró recientemente.

En diálogo con TyC Sports, la Joya aseguró que fue el técnico portugués quien lo convenció para jugar en Roma: "Yo había quedado libre y estábamos esperando tomar la mejor decisión con la gente que trabaja conmigo sabiendo lo que se venía, los proyectos que te brindan los clubes. La decisión se tomó muy rápido, fue un fin de semana. Mourinho me llamó. Tuvimos varias charlas en varios días seguidos, vino el director deportivo Tiago Pinto a mi casa. Hablar con ellos, que me hayan mostrado el proyecto de tan cerca, para mí fue importante, me contaron lo que tenían en mente con el grupo inversor nuevo que llegó al club. El proyecto es muy lindo, el club es increíble, mis compañeros me recibieron muy bien, el club está creciendo y seguramente van a venir muchas cosas buenas", reveló el delantero.

En ese sentido, Dybala aseguró que pensó en la Selección antes de decidir ir a Roma: "Obviamente. Estaba esta convocatoria también. Yo jugué muchos años en Juventus y para mí era muy difícil jugar en otro club de Italia. Sabía que estaba el Mundial cerca, yo conozco mucho la liga, sabía que no me iba a costar la adaptación y enfrentar el campeonato. Por suerte salió todo bien. Hoy estamos acá y tenemos la ilusión de estar ahí".

El argentino no quiso dar muchos detalles de cómo lo convenció Mou, pero se rio y dijo: "Mourinho... Un entrenador así dice pocas cosas, pero las dice directas. Tuvimos muchas charlas. Me habló del club, de la ciudad, de sus ideas. Llegaron jugadores increíbles al club, de mucha experiencia, sumado a un grupo joven, que ya estaba trabajando, que había ganado un título en la temporada pasada. Gracias a eso las cosas salieron bien. Fue una decisión muy rápida tras haber hablado con él".

Además, consultado por aquella frase del portugués para Scaloni, el cordobés se divirtió: "El míster tiene esas cosas. No sé si estarán en comunicación entre ellos pero Walter (Samuel) estuvo, lo conoce del Inter, sabe cómo es Mourinho. Uno tiene una imagen a veces desde afuera, pero cuando uno lo conoce personalmente la verdad que es una persona increíble".

Otras frases de Dybala

El Mundial de Qatar respecto del pasado en Rusia, donde jugó pocos minutos: "Es diferente, es otro mundial, otro equipo con compañeros diferentes, muchos chicos nuevos, el grupo es increíble y se prepara de otra manera. Más allá que hubiese sido lindo terminar de otra forma y tener mayor participación, pasó, quedó en el pasado y hay que apuntar a lo que viene".

La felicidad con la que llegan la Selección argentina y los hinchas al Mundial: "Yo creo que todo el proceso hizo que sea así. El equipo viene ganando, consiguió dos títulos. Está muy cerca de la gente, la gente tiene mucha ilusión y se crea esa atmósfera que hace que sea todo lindo. Nosotros también lo vivimos así, el grupo es hermoso, el equipo está bien, con confianza, hay mucha buena onda. Queremos seguir así, tranquilos, ganando para llegar de la mejor manera".

Su recibimiento en la Roma: "Me sorprendió, no me lo esperaba. Sabía que era un lugar donde la gente vive mucho el fútbol, casi como los argentinos, pero no me esperaba ese recibimiento. Me quedé sin palabras. Lo hablaba con mis amigos, cuando estaba por salir temblaba un poco, es diferente. Cuando uno entra a la cancha es diferente la preparación. No había mucho por hacer, era estar mano a mano con la gente, saludarlos y quedarse hablando un poco con ellos. Era raro, pero fue muy lindo".

Las lesiones que lo tuvieron a maltraer la temporada pasada: "Lamentablemente el año pasado tuve varios parates por lesiones en Juventus, no pude tener continuidad más allá de que mis números por los minutos que tuve fueron muy buenos. Haber quedado sin contrato hizo que se creara una duda sobre lo que estaba pasando con mi nivel futbolístico".

Su desprolija salida después de que Juventus le cancelara la renovación casi sobre la hora: "Para mí fue inesperado porque tenía un acuerdo con Juventus para la renovación pero las cosas cambiaron por parte del club, del entrenador, con un proyecto nuevo. Eso hizo que yo quedara libre y eso me abrió la posibilidad de llegar a Roma".

La Copa América 2021: "Entendí cuando no me citaron para la Copa América. Soy una persona muy autocrítica, siempre trato de mejorar, dar lo mejor de mí. Sabía que ese año no había sido el mejor mío y en ningún momento me enojé o tuve una mala reacción hacia el cuerpo técnico, al contrario, siempre estuve apoyando. Cuando vi el resultado, vi el partido, me puse muy contento por ellos".