La cruda reflexión de Higuaín sobre las cargadas en las redes: "Podés destruir la vida de una persona si..."

Con el auge de las redes sociales, el ciberacoso se fue expandiendo y naturalizando de una manera muy peligrosa y dañina. Los memes y las burlas que se viralizan, esconden una víctima cuya procesión muchas veces va por dentro. Varias personalidades famosas lo han sufrido. Uno de los ejemplos es el caso de Gonzalo Higuaín, quien quedó estigmatizado tras fallar situaciones claras en partidos determinantes para la Selección argentina y fue duramente criticado a través de Internet, con los "memes", insultos y comentarios ofensivos.

En otra sintonía, disfrutando del fútbol de los Estados Unidos en Inter Miami y con la última etapa sufrida en la Selección ya archivada, el Pipita, a quien le tocó vivirla en carne propia y nadie se la contó, se tomó un tiempo para reflexionar acerca de las cargadas y cómo pueden influir muy negativamente en la psiquis de quienes las padecen. Porque es así, las sufren.

"Es un tema que es universal. Pero va a seguir mientras sea desde el anonimato, haya reídores, acosos y acosadores. Madres y padres tienen que pensar que sus hijos pueden pasar por eso. Hay que tomar más conciencia de lo que eso conlleva y de lo que genera el hecho de cargar". Y cerró el concepto que le dio a TyC Sports con una frase desgarradora: "Por cinco segundos de tu tiempo que cargás por una computadora estás destruyendo la vida de otra persona".

Al rato, Higuaín habló también este miércoles con ESPN desde el estadio en el club en el cual juega y a su vez le está presentando las instalaciones a la Selección argentina y profundizó sobre el tema: "Yo cuando estaba en la Selección no estaba disfrutando no por los goles errados, sino por todo lo que se generaba después con las cargadas. El bullying se hizo normal y lo sufren millones de personas que no lo comunican. A veces, hasta produce muertes. Y la gente no toma conciencia de eso".