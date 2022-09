Apretada de la barra de Colón al plantel y firme decisión de los jugadores

El presente de Colón no es bueno, para nada. 25º de 28º en el campeonato, perdió cinco partidos de los últimos siete y la barrabrava se hizo presente en el entrenamiento del plantel profesional de este martes para increpar a los jugadores, que se plantaron, no se entrenaron este miércoles y ya avisaron que, en caso de que el club no les provea la seguridad necesaria, tampoco lo harán el jueves.

Los jugadores de Colón no se entrenaron este miércoles y analizan con tampoco hacerlo el jueves.

En la vuelta a los entrenamientos, tras la derrota ante Talleres por 2-0, cerca de 30 personas irrumpieron en el Predio 4 de Junio para apretar a los futbolistas, que no se quedaron callados y reaccionaron. Por lo que debió intervenir la Policía para que los incidentes no pasaran a mayores. Luego del suceso, el entrenador interino, Adrián Marini, suspendió la práctica.

Los principales apuntados por la barra y que dieron la cara por el resto de los futbolistas fueron los más experimentados: Pulga Rodríguez, Wanchope Ábila y Paolo Goltz. Los dos primeros ya se asesoraron con Futbolistas Agremiados para ver los pasos a seguir.

Si las condiciones de seguridad mínimas e indispensables no están dadas como para que los jugadores del Sabalero puedan entrenarse y realizar su trabajo normalmente, no se van a entrenar. El Convenio Colectivo de Trabajo los ampara.

Días atrás, en la previa del partido frente a San Lorenzo, había aparecido en el Cementerio de los Elefantes una bandera amenazante en contra del plantel y la dirigencia: "Con Colón no se jode".

Por su parte, Colón no sacó ningún comunicado al respecto. Todas las actividades pactadas para realizarse este miércoles en el club quedaron suspendidas.