La llamativa frase de Campuzano al irse de Boca al fútbol turco: “Siempre quise demostrar que…”

Luego de varios idas y vueltas, sobre la fecha límite del cierre del libro de pases en el fútbol europeo, Jorman Campuzano y el Consejo de Fútbol de Boca Juniors llegaron a un acuerdo. Es por esto que en la jornada del jueves el jugador viajó a Turquía para convertirse en nuevo jugador del Giresunspor y recuperar los minutos que no tuvo el último tiempo en suelo argentino.

En su despedida, el colombiano manifestó: “Estoy muy feliz por esta oportunidad. Siempre quise demostrar que estoy para muchas cosas más”. Además, sobre uno de los director técnicos que más lo marcó y con el que mejor se sintió en su paso por Brandsen 805, añadió: “Con Miguel Russo)fue uno de mis mejores momentos”.

En su diálogo con ESPN, antes de subirse al avión que lo acercó a su nuevo destino, el mediocampista reveló como fue la relación con sus compañeros en el Xeneize: “Con todos tuve una buena relación, especialmente con Alan Varela; le hablé mucho en algún momento para aprovechar la oportunidad”.

Sobre los difíciles momentos que le tocó atravesar en su estadía en la institución, reveló: “Viví mi mejor momento en Boca que es ser padre, también perder uno de mis bebés... el accidente que fue muy fuerte. Unos días quedé un poquito raro con el accidente, Miguel lo notó y me dijo que tenía que dejar eso atrás porque fue un choque muy fuerte. Mi padre estuvo enfermo. No son excusas, de Boca me llevo lo mejor, me llevo muchos compañeros”.

En total, Campuzano disputó 101 partidos con la camiseta azul y oro. En ese lapso logró convertir dos goles y se dio cinco vueltas olímpicas: Supercopa 2018/2019, Superliga 2018/2019, Copa de la Superliga 2019, Copa Argentina 2020 y Copa LPF 2022. Para poder emigrar, debió renovar por dos temporadas más el contrato que se le vencía el próximo 30 de junio.