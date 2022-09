El posteo de Vinicius Jr. tras un repudiable comentario racista en la TV española: “Fui víctima de xenofobia y racismo”

"Hay que respetar al contrario y cuando tu metes un gol, si quieres bailar samba te vas al sambódromo en Brasil, aquí lo que tienes que hacer es respetar a tus compañeros de profesión y dejarte de hacer el mono", fue la repudiable frase con la que Pedro Bravo, Presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas, se refirió a la forma en la que Vinicius Jr festeja los goles de su equipo.

Esto se dio en la previa del derby que Real Madrid disputará ante el Atlético Madrid en condición de visitante. El mismo tendrá lugar el día lunes en cancha del Colchonero y comenzará a las 16 (hora de Argentina). Luego de que los mencionados dichos salieran a la luz, el jugador realizó un contundente descargo en su cuenta de Instagram.

Para comenzar, el delantero manifestó: "'Mientras el color de la piel sea más importante que el brillo de los ojos, habrá guerra'. Tengo esa frase tatuada en mi cuerpo. Tengo ese pensamiento permanentemente en mi cabeza. Ésa es la actitud y la filosofía que intento poner en práctica en mi vida".

"Dicen que la felicidad molesta. La felicidad de un negro brasileño victorioso en Europa molesta muchísimo más. Pero mis ganas de ganar, mi sonrisa y el brillo de mis ojos son mucho más grandes que eso. No podéis ni imaginarlo. Fui víctima de xenofobia y racismo en una sola declaración. Pero nada de eso empezó ayer", añadió.

Además, sobre las críticas recibidas por la forma que tiene de festejar los goles, soltó: "Hace semanas empezaron a criminalizar mis bailes. Bailes que no son míos. Son de Ronaldinho, Neymar, Paquetá, Griezmann, João Félix, Matheus Cunha... son de artistas de funk y sambistas brasileños, de cantantes de reggaetón, y de los negros americanos. Son danzas para celebrar la diversidad cultural del mundo. Acéptenlo, respétenlo. Yo no voy a parar".

.Para finalizar, Vinicius sentenció: "Siempre intento ser un profesional y un ciudadano ejemplar. Pero eso no hace clic, no es tendencia en internet, ni motiva a los cobardes a hablar agresivamente de gente qué ni siquiera conocen. El guión siempre termina con una disculpa y un "me han malinterpretado". Pero lo repito para ti, racista: No dejaré de bailar. Ya sea en el Sambódromo, en el Bernabéu o donde sea"..