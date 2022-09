El sincericidio del Cacique Medina tras la eliminación de Vélez ante Independiente: “No estuvimos en…”

Tras quedar eliminado de la semifinal de la Copa Libertadores en manos de Flamengo, la única inspiración que le quedaba a Vélez era la lucha por la Copa Argentina, teniendo en cuenta que en la Liga Profesional se encuentra a dos puntos del último de la tabla de posiciones. Este sueño se vio frustrado este jueves por la noche luego de la derrota 2-0 ante el Independiente de Julio César Falcioni.

En este contexto, post derrota en el 23 de agosto (estadio de Gimnasia y Esgrima de Jujuy) Alexander Medina dejó sus sensaciones luego del partido: "Más allá de la dolorosa derrota, el juego no estuvo en ninguno de los rubros. No estuvimos en partido. Independiente nos gana bien".

"Nos vamos con bronca por el desarrollo del juego y por el resultado. No se tocó el tema de mi continuidad con Bassedas ni con el presidente. Hoy perdimos el pasaje a cuartos de final de la Copa Argentina ante un equipo con un buen presente", añadió el director técnico en su diálogo con TyC Sports.

Sobre su deseo pensando en el futuro, expresó: "Nosotros estamos convencidos en el trabajo, en lo que tenemos que hacer para que Vélez haga bien las cosas. Llegamos hace poco más de noventa días, poco tiempo, pocas semanas largas para trabajar. Hay un montón de factores que inciden en el proceso. Mi intención es seguir, sin duda. No hemos hablado nada con la dirigencia porque estoy convencido. El presidente y el Director Deportivo también".

Para finalizar, el Cacique realizó un pequeño resumen de los pocos meses que lleva el frente de Vélez: "Es un desgaste muy grande el que hicimos. Obviamente queríamos sostener otro tipo de rendimiento, pero no pudimos hacer pretemporada. Llegamos y a los cinco días tuvimos que competir. No son excusas pero sí realidades. El equipo dio la cara y estuvo presente. Hay que asumir que hoy, como en otros partidos, no lo hicimos para nada bien",