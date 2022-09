El tuit de Boca por el retiro de Federer, con un guiño: “El fin de una…”

El retiro de Roger Federer del tenis tuvo repercusión mundial, no solo en el ámbito de ese deporte sino en muchos otros. El fútbol, por supuesto, no fue la excepción. Y Boca Juniors no olvidó la simpatía del suizo por el Xeneize: su visita a La Bombonera y la camiseta azul y oro que le entregaron, algunas de las perlitas. En las redes sociales, el club le dedicó un mensaje al crack.

uD83DuDE4CuD83CuDFBEuD83DuDD35uD83DuDFE1 https://t.co/ud5BYWb6xT — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 15, 2022

"El fin de una era", escribieron en el Twitter oficial de Boca, citando el tuit de Federer sobre su retiro de la actividad. En un segundo mensaje, acompañado por la imagen del suizo en La Bombonera, agregaron: "Siempre serás bienvenido en el templo del fútbol mundial, @rogerfederer".

A finales de 2012, en una gira por Argentina, Federer visitó el estadio de Boca y recibió su carnet de socio: "Estuve en la cancha de Boca con (Gabriel) Batistuta algunos años atrás, Juan Martín Del Potro también estaba", recordó. De hecho, Su Majestad también cuenta con una camiseta boquense.

Siempre serás bienvenido en el templo del fútbol mundial, @rogerfederer uD83CuDFDF uD83DuDC99uD83DuDC9BuD83DuDC99 pic.twitter.com/K8pGJFBNC0 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 15, 2022

Por su parte, Juan Martín Del Potro le dejó un emotivo mensaje a Federer tras su retiro y, entre las imágenes que subió a su cuenta de Instagram, publicó una de ambos con camisetas de Boca.

"Hiciste del tenis un deporte único. Gracias por enseñarnos con tu ejemplo dentro y fuera de la cancha. Soy un agradecido por haber compartido tu carrera y haber podido jugar tantos partidos juntos. Gracias. Gracias por ponernos a prueba a todos, elevar la vara en cada torneo que jugamos, por todo lo que has dado para nuestro deporte y lo cálido que siempre fuiste conmigo, y tantas otras cosas. Estoy triste, es una noticia que no quería escuchar. Pero te deseo una gran vida junto a Mirka y tus niños", escribió Delpo.

Del Potro le dedicó un emotivo post a Federer, con esta foto con las camisetas de Boca en la publicación.

En su país, el tenista es fanático del Basel y tiene como ídolo a un argentino, Matías Delgado, quien hizo Inferiores en Chacarita y que tuvo dos etapas en ese club de Suiza. De hecho, Federer tiene varias fotos con él y lo admira por los siete títulos y 80 goles que consiguió en Basel.

A sus 41 años y aquejado por las lesiones, el considerado por muchos como el mejor tenista de la historia decidió ponerle fin a su carrera. El último torneo que dispute será la Laver Cup (forma parte de la organización) que se llevará a cabo en Londres entre el 23 y 25 de septiembre.