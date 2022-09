Detuvieron al hermano de Pogba por presunta extorsión al jugador de la Juventus

El escándalo de la familia Pogba suma un nuevo capítulo. Mathias Pogba, hermano del futbolista de Juventus Paul Pogba, fue detenido este miércoles por la policía junto a otras tres personas por el presunto delito de extorsión. Según informaron medios franceses, el arresto sería consecuencia de la investigación tras las denuncias que realizó el campeón del mundo.

Mathias, hermano de Paul Pogba, fue detenido por presunta extorsión a su hermano.

Según publicaron la agencia AFP y Le Monde, el hermano de Paul Pogba se encuentra bajo custodia policial para declarar respecto del presunto delito de extorsión al jugador de Juventus, después de haber sido citado tanto el martes como el miércoles a prestar declaración por la policía de Nanterre para que diera su versión de los hechos.

Mathias Pogba había publicado recientemente un enigmático video en sus redes sociales en el que aseguró tener información sobre su hermano Paul y la abogada del jugador, Rafaela Pimienta, además del futbolista Kylian Mbappé. De hecho, más tarde Mathias aseguró que Paul había pagado a un brujo para "lesionar" a Mbappé, compañero en la selección de Francia.

¿Qué sucedió entre Paul y Mathias Pogba?

Los abogados de Paul Pogba denunciaron ante la Justicia que el mediocampista de la Juventus fue extorsionado por una banda que le exigió 13 millones de euros para no revelar cosas de su vida privada. Esta banda estaría integrada por examigos y conocidos, además de su hermano Mathias. Por otro lado, los abogados negaron que Pogba haya pagado a un brujo para hacerle daño a Mbappé, como aseguró Mathias Pogba.

En ese sentido, el futbolista les habría pagado 100.000 euros a los extorsionadores para que no revelen los secretos. "No se trata de dinero: me implicaste. Casi muero por tu culpa, me dejaste en el hoyo mientras huías y quieres hacerte el inocente, cuando todo esté dicho la gente verá que no hay nadie más cobarde, traidor e hipócrita que tú en esta Tierra", lo criticó Mathias en Twitter.

Según RMC Sports, a Pogba lo habrían chantajeado durante una concentración con la selección francesa, cuando fue a visitar a su familia en Lagny-sur-Marne, en las afueras de París, y fue atacado por encapuchados que empuñaban fusiles de asalto, que habrían sido sus amigos de la infancia. Allí le exigieron 13 millones de euros, tres de ellos en ese momento, pero cuando Pogba intentó sacarlos del banco este rechazó la operación. Así, habría entregado el máximo posible de 100 mil euros.

Al parecer y según informan medios de Francia, Pogba, que siempre ayudó a todos sus amigos de la infancia, habría roto su relación con ellos cuando tuvo que expulsar a uno de sus mejores amigos de su casa tras haberse gastado 200 mil euros en su tarjeta de crédito.