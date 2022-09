Marcos Rojo reveló el insólito motivo por el que Boca no esperó a River al salir a la cancha: "Fue la..."

Una desprolijidad con un "culpable". El superclásico del domingo entre Boca y River en La Bombonera se vivió a pura pasión, y así lo reflejó un insólito descuido: cuando estaba previsto que ambos equipos salieran juntos a la cancha por protocolo, el Xeneize lo hizo por su lado. ¿Qué pasó? Marcos Rojo lo explicó y generó risas en conferencia de prensa: "Hice todo mal".

Consultado por esa particularidad, Rojo indicó que no estaba en los planes salir por separado al campo de juego, sino que "la ansiedad" del encuentro lo hizo confundirse: "La verdad que no fue consensuado... Hice todo mal, ja", arrancó y le sacó unas cuantas risas a los presentes.

En conferencia de prensa junto a Martín Payero, Rojo reveló: "La emoción, creo, la ansiedad de jugar el partido. En el vestuario estábamos todos muy eufóricos, todos hablaban, todos gritaban, hacía tiempo que no estábamos así. Creo que las ganas nos llevaron. Yo salgo del túnel y siempre está el arquito ese ahí cerca. No lo vi o estaba lejos y no sé, me mandé".

"Llego al sorteo, cuando viene (Javier) Pinola que me da el banderín, me había olvidado el banderín en el vestuario, por eso te digo, hice todo mal. Tenía muchas ganas de que empiece el partido, estábamos todos metidos, estábamos a full y se dio, se dio de esa forma y ya queríamos jugar el partido", agregó el defensor de Boca.

El triunfo en La Bombonera frente a River le permitió al equipo de Hugo Ibarra quedar dos puntos por debajo del líder del torneo, Atlético Tucumán, cuando todavía queda mucho en juego. ¿Se perfila Boca para ser campeón de nuevo?