La picante respuesta de Rojo a una supuesta queja de Gallardo que no existió: "Antes ellos jugaban fuerte y..."

Pierna fuerte, como en todo clásico. Así definió Marcos Rojo cómo se dio el superclásico del domingo entre Boca y River. El defensor del Xeneize le restó importancia a una supuesta frase de Marcelo Gallardo que en realidad nunca existió: un periodista le contó que el DT del Millonario se había quejado del juego brusco del equipo de Hugo Ibarra diciendo que para él "Boca pegó mucho", frase que el Muñeco nunca dijo. Y ante la confusión por la fake news, la respuesta del defensor xeneize fue picante.

Rojo se refirió sin saber a unas declaraciones falsas que se le adjudicaron al Muñeco, en las que resaltaba las seis amarillas y la roja que recibió Boca en el duelo en la Bombonera, y respondió si le molestaban esos dichos en realidad inexistentes: "No, la verdad que no me molesta. Los clásicos son así, se mete por ahí un poco de más. Yo hice tres fouls nada más en todo el partido. Tampoco es que hicimos tantos fouls".

"Si bien cortamos un poco, pero fueron también faltas tácticas, no hubo nada de juego agresivo, nada de cosas raras. Como dije antes, ellos jugaban fuerte y estaba todo bien, se festejaba. Ahora que un poco lo hicimos nosotros, por ahí molesta. Nosotros estamos tranquilos de las cosas que hicimos, de la forma en la que enfrentamos el partido y cómo lo ganamos", aseguró el defensor de Boca.

Boca le ganó el superclásico a River 1 a 0 con un gol de Darío Benedetto en el segundo tiempo y quedó a dos puntos del líder de la Liga Profesional, Atlético Tucumán. El Xeneize, así, se prendió definitivamente en la lucha por el campeonato y lleva ocho encuentros sin perder.

¿Por qué Boca no salió junto a River a la cancha?

En conferencia de prensa junto a Martín Payero, Rojo también se divirtió por la desprolija salida a la cancha, cuando estaba pactado que ambos equipos salieran juntos al campo de juego y Boca lo hizo por otro lado, sin respetar el protocolo. En ese sentido, el capitán del Xeneize reveló cómo se dio el momento y explicó el por qué de la improvisación: "La verdad que no fue consensuado... Hice todo mal, ja", arrancó y le sacó unas cuantas risas a los presentes.

"La emoción, creo, la ansiedad de jugar el partido. En el vestuario estábamos todos muy eufóricos, todos hablaban, todos gritaban, hacía tiempo que no estábamos así. Creo que las ganas nos llevaron. Yo salgo del túnel y siempre está el arquito ese ahí cerca. No lo vi o estaba lejos y no sé, me mandé", siguió Rojo.

"Llego al sorteo, cuando viene Pinola que me da el banderín, me había olvidado el banderín en el vestuario, por eso te digo, hice todo mal. Tenía muchas ganas de que empiece el partido, estábamos todos metidos, estábamos a full y se dio, se dio de esa forma y ya queríamos jugar el partido", cerró.