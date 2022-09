Los Pumas 7s finalizaron quintos en el Mundial

Con lo último que les quedaba, con un corazón enorme para superarse hasta la última gota de energía, Los Pumas 7s la ganaron a Francia por 10 a 7 y obtuvieron el 5° puesto en el Mundial de Seven Sudáfrica 2022.

Con alguna imprecisión en la final, pero con la determinación y el juego que mostró a lo largo de la temporada, el equipo de Gómez Cora logró lo que fue a buscar en el tercer día de la competencia. Recuperarse del traspié ante Nueva Zelanda y ganar lo que faltaba. Primero a Sudáfrica y después a Francia: así el quinto lugar llegó como premio para un equipo que todavía no alcanzó su techo.

El tercer día de la competencia arrancó bien temprano para Los Pumas 7s. El equipo de Santiago Gómez Cora, en una notable actuación, se sacó de encima a Sudáfrica, al que eliminó de su mundial por 26-19 en las semifinales por el 5° Puesto. El rival iba a ser Francia, que dio vuelta un partido cambiante ante Samoa, 24-17.

En el circuito el equipo argentino llegaba con ventaja ante los franceses, equipo contra el que no pierde desde 2019. El último duelo fue empate en 12 tantos en Vancouver, la etapa dónde la Argentina fue campeón. De los últimos seis choques, cuatro fueron para la Argentina y dos terminaron igualados.

El partido

El inicio fue con recepción de De la Vega y primera posesión. Schulz pateó la pelota y pareció que lo tacklearon a destiempo. Fue más de un minuto con el control, hasta que Barraqué marcó en penal y salió con amarilla. Con paciencia De la Vega anotó el primer try a los 3m (5-0).

Francia recibió la salida del try y atacó desde su campo. Pero la marca de Los Pumas 7s respondió para volver a recuperar la posesión. Sin embargo los galos pasaron al frente con un try de Epee debajo de los palos, luego de un pase que pareció forwards (7-5).

La salida la tomó Isgró pero los franceses estaban mejor en los rucks. Del scrum para la Argentina la jugada no prosperó. Con el aire que quedaba Lucho González otra vez volvió a poner al equipo arriba con un nuevo try. Lavayén y Fraga fueron claves en la generación de esa jugada (10-7).

En el reinicio se lo perdieron los galos con un knock-on cuando se escapaban por la punta. Quedaba poco y se notaba que ya no había energías, sólo un gran corazón para defender la mínima ventaja.

A jugarse todo con lo que quedaba

Eran los últimos minutos del mundial. Los refrescos ingresaron para cambiar la ecuación. Francia tomó la recepción pero Los Pumas seguían bien en defensa, aunque el manejo no era prolijo y otra vez se perdía la pelota.

Se notaba el cansancio y los nervios por partes de los dos equipos. El que se equivocaba lo perdía y la Argentina necesita marcar. El final fue defender y tacklear sin Fraga sancionado por amarilla. Francia tenía la última para buscar el 5° lugar. A Los Pumas sólo le quedaba la defensa y con uno menos. La última pelota fue para los europeos que abrieron y se iban camino al try para ganarlo. Pero apareció Tute Osadczuk que se la jugó con lo último que le quedaba y así, con tackle salvador, le hizo caer la pelota a su rival.

Los Pumas e quedaron con el 5° puesto, otra vez como un mandato de la historia. Dejaron hasta la última gota para finalizar una obra que debió tener un final aún mejor.

Formaciones

Argentina: 3- Germán Schulz, 4- Joaquín de la Vega, 1- Rodrigo Isgro, 8-Gaston Revol (C), 9- Matías Osadczuk, 11- Luciano González, 2- Santiago Vera Feld.

Suplentes: 5- Agustín Fraga, 7- Alejo Lavayén, 6- Franco Rossetto ,10-Tobias Wade.

Francia: 3- Tavite Veredamu, 8- Pierre Mignot, 12- Esteban Capilla, 10- Jean Pascal Barraque, 6- Paulin Riva, 4- William Iraguha, 7- Nelson Epée

Suplentes: 1- Jonathan Laugel, 5- Stephen Parez, 2- Nisié Huyard, 11- Joachim Trouabal, 9- Aaron Grandidier

Puntos: PT: 3m, try de De la Vega (A), 6m, try de Epee convertido por Barraque (F). Amonestado: 3m, Barraque (F). ST: 3m, try de González (A). Amonestado: 7m, Fraga (A).