Mundial de Seven: Los Pumas 7s no pudieron frente a Nueva Zelanda

En un duelo muy cerrado y en el que las diferencias fueron mínimas, los últimos campeones del mundo se impusieron por 12 a 5 a Los Pumas 7s, por los cuartos de final del Mundial de Seven Sudáfrica 2022. La última posesión fue de la Argentina, pero la marca de Nueva Zelanda provocó la pérdida y el final de la ilusión por la medalla.

La peor noticia había llegado unas horas antes del choque. Marcos Moneta, el Rayo, el mejor jugador del mundo, quedaba afuera del equipo por un cuadro febril de gastroenteritis. Moneta ya venía mal luego de una infección que lo dejó afuera de la etapa de Los Ángeles, dónde Los Pumas 7s se jugaban el título y finalmente terminaron cuartos en la tabla general, producto del 5° puesto en tierra americana.

El partido

La salida fue para Nueva Zelanda con pelota larga al campo argentino. Schulz pateó al fondo y la posesión quedó para los de negro, pero Los Pumas 7s respondieron bien en defensa.

Schulz y el único try de Los Pumas, que ponía el 5-0 parcial. (Foto: gentileza UAR / RCH)

Argentina la manejó bien y llegó al primer try luego de un notable offload de Osacdzuk que definió Schulz a los 3m. Vera Feld erró la conversión (5-0).

La salida de Revol fue larga y al fondo y el pique fue al line. Los All Blacks tuvieron la posesión y tiraron un largo pase que los argentinos protestaron por forward. El try llegó debajo de los palos por Curry y conversión de Rokolisoa para pasar al frente (7-5).

El partido era muy parejo y la defensa argentina respondía bien, pero en las formaciones los de negro marcaron diferencias. El parcial se fue con la mínima ventaja para Nueva Zelanda

En el arranque del segundo tiempo, de salida casi se la lleva González, luego de una imperfección en la recepción de Dickson.

Argentina estaba muy metida en el partido y tuvo una nueva chance que no manejó bien. La contra terminó con una gran corrida de Leo, que estiró la ventaja (12-5).

Los campeones del mundo presionaron en campo argentino, que tenía que jugarse el resto desde su propio in-goal. El partido se paró porque se llevaron por delante al árbitro cuando Los Pumas 7s iniciaban una contra. El juez tuvo que ser reemplazado por un corte en la ceja.

Quedaban sólo tres minutos, y la Argentina definía su suerte, marcar para empatarlo. Pero el line fue un problema sin solución, otra vez complicado por los de negro. La última posesión iba a ser de Los Pumas 7s. Scrum en el centro de la cancha y un minuto por jugarse. La última pelota fue una posesión larga pero la marca terminó en knock-on de Joaco de la Vega.

Final para Los Pumas y la ilusión del Oro. Ahora deberán ir jugar el domingo por el quinto puesto. La imagen bien alta, con un equipo que demostró estar a la altura y ser una seria amenaza para los neozelandeses.

Las formaciones

Argentina: 3- Germán Schulz, 4- Joaquín de la Vega, 1- Rodrigo Isgro, 8-Gaston Revol (C), 9- Matías Osadczuk, 11- Luciano González, 2- Santiago Vera Feld.

Suplentes: 5- Agustín Fraga, 10-Tobias Wade, 7- Alejo Lavayén, 6- Franco Rossetto.

Nueva Zelanda: 1- Scott Curry, 7-Sam Dickson, 2- Amanaki Nicole, 12- Sione Molia (C), 6- Ngarohi McGarvey-Black, 4- Akuila Rokolisoa, 11- Moses Leo.

Suplentes: 10- Kurt Baker, 5- Lewis Ormond, 9- Regan Ware, 3- Tone Ng Shiu, 8- Caleb Tangitau

Los tantos: PT: 3m, try de Schulz (A), y 5m, try de Curry convertido por Rokolisoa (NZ). ST: 2m, try de Leo (NZ).