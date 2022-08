El privilegio de crecer junto a Messi y ser testigos de tantas hazañas del deporte nacional

Era jueves. Las tapas de los diarios hablaban de una valija con 800.000 dólares proveniente de Venezuela que el Gobierno no podía explicar, del boom del baile del caño en ShowMatch y del asesinato de Gonzalo Acro, un barrabrava de River, que destapaba una interna más de negocios y puja de poder con el fútbol argentino de rehén.

Ese día nacía MDZ. Y con él, una manera distinta de contar las noticias. Vaya si las hubo en el deporte nacional durante estos 15 años. Con figuras que crecieron a la par de un medio digital que llegó para quedarse y equipos que marcaron a fuego su nombre en la historia. Pero, ¿en qué andaban en aquel 9 de agosto de 2007?

Lionel Messi acababa de perder la primera de las cuatro finales con la Selección Mayor, un 0-3 con Brasil en la Copa América 2007 que hizo trizas el sueño de aquel equipo de estrellas del Coco Basile, con Verón, Riquelme, Messi y Tevez en cancha. Luego llegaría el 0-1 con Alemania en el Maracaná, las dos caídas por penales ante Chile y una renuncia a la celeste y blanca que el clamor popular revirtió: el destino le esperaba a Leo una revancha en el mismo escenario donde perdió la final del Mundial, ante el dueño de casa, para levantar una Copa que se hizo esperar 28 años. Cómo no ilusionarse con cerrar el círculo en Qatar.

Messi besando la Copa América con la que terminó 28 años de sequía de la Selección Mayor.

Manu Ginóbili acababa de ganar el tercer anillo de la NBA, anotando 27 puntos en el partido de la consagración de los San Antonio Spurs ante los Cavaliers de un tal LeBron James. Luego le sumaría un bronce al oro olímpico, un cuarto anillo y se haría un lugar en el Salón de la Fama de la mejor liga del mundo, algo que ningún argentino logró antes.

Juan Martín del Potro acababa de debutar en la Copa Davis, era el 59 del mundo y no tenía ninguno de los 22 títulos ATP que sumaría en estos 15 años, con broche de oro en el US Open 2009, que ganó tras vencer a Nadal en semis y a Federer en la final. Una conquista que se subiría al podio de su carrera junto con las medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Río y la Ensaladera levantada ante Croacia al final de ese glorioso 2016, antes de que regresaran las lesiones que no le impidieron quedar en la historia grande del tenis argentino.

Manu Ginóbili con sus cuatro anillos de la NBA.

Los Pumas acababan de vapulear a Chile en la preparación para un Mundial en el que harían historia de la grande, ganándole al local Francia en el partido inaugural, a Escocia en los cuartos de final y nuevamente a los galos en el partido por el tercer puesto: un bronce para el bronce, tras el cual vino el histórico ingreso al Tri Nations y una victoria inolvidable ante los All Blacks en Nueva Zelanda.

Las Leonas acababan de recibir un duro revés ante China (0-3) en el debut del Cuatro Naciones, tan sólo un traspié como preludio de más años de éxitos, con un oro en el Mundial 2010 y tres medallas de plata en los Juegos Olímpicos 2012, 2021 y en el Mundial 2022. Logros del hockey argentino a los que se sumó el histórico primer puesto de Los Leones en Río 2016, uno de los máximos hitos del deporte nacional en estos 15 años.

Los Pumas, en el Parque de los Príncipes, celebrando el histórico tercer puesto en el Mundial 2007.

Paula Pareto acababa de ganar su primera medalla (de bronce) en unos Juegos Panamericanos, mientras comenzaba a cursar la carrera de Medicina. Faltaban nueve años para que la hoy doctora hiciera gritar a un país con su oro olímpico en judo en Río de Janeiro.

Santiago Lange, con 45 años, acababa de lograr en Lisboa la clasificación para Pekín 2008, donde conseguiría su segunda medalla de bronce en vela junto a Carlos Espínola. A los 54 y tras superar un cáncer por el que le extirparon el 80% de su pulmón izquierdo, ganaría la ansiada dorada, en dupla con Cecilia Carranza, en Río.

Facundo Conte acababa de llegar a México con la Selección masculina de vóley sub 18 para disputar el Mundial en el que lograría el cuarto puesto. El hijo del gran Hugo sería la figura excluyente, comenzando una gran carrera con la celeste y blanca que tuvo su broche de oro con un bronce que valió como dorada en Tokio 2021, nada menos que ante Brasil. Paula Pareto, mordiendo la medalla dorada de Río 2016.

Sebastián Crismanich acababa de comenzar la carrera de Agronomía mientras practicaba taekwondo en la Universidad Nacional de Córdoba. Cinco años después lograría que los argentinos se abracen viendo taekwondo, al colgarse el oro en Londres 2012.

Juan Curuchet acababa de ganar su tercer oro en los Juegos Panamericanos. Un año después el ciclista marplatense volvería a subirse a lo más alto del podio, pero en Pekín 2008, en dupla con Walter Pérez. Ya abajo de la bici, en 2013 se convertiría en senador bonaerense por el Frente para la Victoria.

Boca acababa de ganar la sexta Libertadores de la mano de su actual vicepresidente, sin imaginarse que se vendrían 15 años de sequía en la Copa que más le gusta. River aún no había conocido el infierno (2011) ni había tocado el cielo con las manos (2018).