Tensa reunión de la barra brava de Boca con los referentes del plantel: qué les cuestionaron

Pese a la latente posibilidad de romper el mercado de pases con la llegada de Edinson Cavani, Boca Juniors no atraviesa su mejor momento. En el plano institucional las situaciones contractuales de algunos jugadores no son las mejores (Rossi y Amendra, por ejemplo, todavía no renuevan) y en cuanto a lo futbolístico el ciclo de Hugo Ibarra todavía no termina por arrancar.

Desde que el ex lateral derecho está al frente del primer equipo, las actuaciones han sido muy cambiantes. Jugando en la Bombonera el Xeneize muestra una cara muy buena, pero a la hora de jugar de visitante (San Lorenzo, Argentinos y Patronato), la imagen es totalmente distinta y preocupante.

La barra de Boca se reunió con los referentes del plantel para pedir explicaciones por el mal momento del equipo xeneize. Le cuestionaron la actitud de visitante. Los líderes de La 12 creen que no están dando todo por la camiseta de Boca. No fue una charla amena. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) August 6, 2022

En este contexto, según informó el periodista Pablo Carrozza en su cuenta de Twitter, la barra de Boca visitó al plantel en la previa del partido ante Platense. "La barra de Boca se reunió con los referentes del plantel para pedir explicaciones por el mal momento del equipo xeneize. Le cuestionaron la actitud de visitante. Los líderes de La 12 creen que no están dando todo por la camiseta de Boca. No fue una charla amena".

Pese al tenso clima, el equipo de Ibarra deberá saltar al campo de juego esta noche. El partido ante el Calamar será clave para revertir la pésima actuación que tuvo el equipo ante Patronato en Paraná, donde cayó sin atenuantes por 3-0 ante el equipo con peor promedio de la Liga Profesional.

En caso de no mediar inconvenientes, el DT mandará desde el inicio al siguiente once: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Facundo Roncaglia y Agustín Sandez; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Oscar Romero; Luis Vázquez y Sebastián Villa.