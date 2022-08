Los Pumas no pudieron sostenerlo y cayeron ante Australia en Mendoza

En el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Los Pumas cayeron 41 a 26 con Australia en la primera fecha del Rugby Championship 2022, después de encontrarse ganando durante la mayor parte del partido. El equipo de Michael Cheika sufrió por un par de errores consecutivos y los Wallabies dieron vuelta la historia a puro empuje y calidad.

uD83DuDD52 85´



Try de Len Ikitau convertido por Reece Hoodge.



FINAL DEL PARTIDO



Australia se queda con el primer encuentro de la serie ante Los Pumas en el VISA Macro Rugby Championship.#VamosLosPumas #VuelvenLosPumas pic.twitter.com/AWO8Vp1vBM — Los Pumas (@lospumas) August 6, 2022

Argentina ganaba con un try de Pablo Matera, otro de Juan Martín González y dos conversiones y cuatro penales de Emiliano Boffelli, en tanto que para los Wallabies marcaron puntos Jordan Petaia, Fraser Mc Reight, Folau Fainga'a y Len Ikitau con un try cada uno, Quade Cooper con un penal y una conversión, y Reece Hodge con un penal y tres conversiones. Además, los visitantes sumaron con un try penal, en tanto que Matías Alemanno se llevó la tarjeta amarilla.

Los Pumas, que arrancaron el partido con todo y parecía que podían llevarse un triunfo importantísimo en el comienzo del Rugby Championship ante un rival complicadísimo, cayeron a pesar de mostrar una enorme actitud. El conjunto argentino se desinfló en los últimos 20 minutos y, por un par de errores, permitió que los Wallabies sacaran una victoria que, hasta el entretiempo, parecía impensada.

El equipo de Australia tuvo muchísimo temple para llevarse la victoria y además consiguió el bonus sobre el final con su cuarto try del partido.