La reacción del plantel de Boca tras el affaire Rossi-Riquelme-Consejo

El último conflicto entre el plantel y los dirigentes de Boca no habría caído bien en el vestuario. Después del revuelo que generó puertas afuera la caída negociación por la renovación del contrato de Agustín Rossi, los futbolistas no estarían nada contentos con lo sucedido en la reunión con Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol, y tampoco habrían gustado las palabras del presidente, Jorge Amor Ameal.

El conflicto con Rossi habría generado malestar en el plantel de Boca.

Así lo reveló el Diario Olé: "A los jugadores de Boca no les cayó para nada bien lo que pasó (y lo que sigue pasando) con Agustín Rossi y la pelea interna y mediática que tuvo con Juan Román Riquelme, su grupo de trabajo e incluso Jorge Amor Ameal".

Tal como explicó el periodista Nicolás Migliavacca, "lo que no gustó puertas adentro del vestuario fueron los modos". Es que el presidente Ameal criticó públicamente el pedido de Rossi y acusó que darle lo que reclama sería "quebrar al club". En los últimos días, el titular boquense aseguró: "Lo que pide Rossi es imposible. Todos tienen derecho a ganar lo que creen que vale, pero de ahí a quebrar al club hay algo grande".

En ese sentido, Olé recuerda que no es la primera vez que hay tensión entre el plantel y el Consejo de Fútbol que lidera Riquelme, que ante la negativa a renovar contratos ya "colgó" alguna vez a Guillermo "Pol" Fernández. Y en el último mes y medio, la relación se deterioró varias veces: se fue libre Eduardo Salvio por no renovar, el referente y capitán Carlos Izquierdoz salió por la puerta de atrás por una discusión por los premios, la arenga que se filtró de Darío Benedetto antes de jugar con Corinthians...

Por otro lado, Olé destaca que otra situación que tiene que ver con la renovación del contrato de Sebastián Villa en Boca habría afectado en lo deportivo: "el colombiano le dijo que no a la propuesta de renovación de contrato de parte del Consejo (al igual que Agustín Almendra), motivo por el que él y su entorno creerían que a partir de eso cambió el trato e incluso hasta Hugo Ibarra lo sacó -insólitamente- en el entretiempo del partido con Patronato", explicaron.

¿Qué pasó en la reunión entre Rossi y el Consejo?

El representante de Rossi, Miguel González, reveló la tensa charla que tuvo con Riquelme en la reunión que dio por terminada la negociación: "Agustín escuchó tranquilo y después nos fuimos un poco decepcionados porque queríamos otro trato, un diálogo. Pero también le molestó que yo dijera que cobraba como el cuarto arquero de Panamá, me dijo que era una falta de respeto a los jugadores del mundo (sic). No sé qué tiene que ver, pero bueno... Lo escuché. O sea, yo le falté el respeto a todos los jugadores del mundo porque dije que Agustín cobraba como el cuarto arquero de Panamá".

"Una cosa es que vos no te pongas de acuerdo por “X” motivo pero otra cosa es ensuciar al arquero y decir que se quiere ir de Boca. No tengo problemas en negociar ante las cámaras de la televisión, poner la oferta de Boca y nuestra propuesta que no quisieron ni mirarla. Nos dijeron 'no vamos a mirar nada, es esto y esto, si no acepta salimos a anunciar que no es más arquero de Boca'", aseguró González sobre la reunión con Riquelme y el Consejo.

Según comentó el representante de Rossi, Boca ofreció 11 millones de dólares a valor oficial hasta diciembre de 2026, a lo que habría que restarle un 27% por impuestos. De esta manera, la propuesta del Xeneize quedaba cerca de siete millones de dólares netos. La contrapropuesta del agente de Rossi era 11 millones pero netos, es decir, libre de la carga impositiva, pero no se pusieron de acuerdo.