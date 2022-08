El tremendo cruce de Girotti con un hincha de Talleres que lo liquidó en Instagram: “Cierren el…”

Al margen de lo que sucedió en las tribunas del Amalfitani con la pelea cuerpo a cuerpo entre la barra de Vélez y los infiltrados de Talleres, que es insoslayable, tanto el equipo del Cacique Medina como el de Caixinha protagonizaron un partidazo dentro del campo de juego, con un final no apto para cardíacos. Cuando parecía que el Fortín se lo llevaba cómodo 2-0, reaccionó la T faltando diez y en 5' se lo empató. Igualmente, los de Liniers reaccionaron a tiempo y el juvenil Julián Fernández, con un zurdazo cruzado, terminó sellando el 3-2 definitivo.

El Fortín se impuso 3-2 en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Esa remontada a medias de Talleres se dio entre los 81' y los 87', cuatro minutos después de que se produjera un cambio clave para la serie: el de Michael Santos por Federico Girotti. En una de las primeras pelotas que tocó, el uruguayo descontó para los cordobeses y con el envión llegó el empate transitorio de Rodrigo Garro.

Una vez finalizado el partido, la cuenta oficial de Talleres -al igual que todos los clubes- realizó una publicación en Instagram con el resultado final del partido: 3-2 en favor de Vélez. Y un hincha de la T, caliente por el final, la comentó arrobando y criticando a Federico Girotti: "Lamentable lo de Girotti, 75 minutos y ni una jugada. Es lamentable verlo intentar jugar".

El cruce sin filtro de Girotti con un hincha de Talleres por Instagram.

Generalmente, estos tipos de mensajes nunca son respondidos por los jugadores o personalidades públicas. Pero el ex River no se la bancó y saltó con los tapones de punta: "En Colón no decían nada, cierren el orto". Picante. El centrodelantero de 23 años viene de hacer un gol histórico, en la revancha de los octavos ante el Sabalero, para que Talleres lograra clasificar por primera vez en su historia a unos cuartos de final de Copa Libertadores.

La vuelta de esta serie es el próximo miércoles, a las 21.30, en Córdoba. El ganador va con Corinthians o Flamengo (el Fla se llevó el primer chico de visitante 2-0).