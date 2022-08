El sugestivo posteo de Arturo Vidal desde Casa Amarilla: ¿mensaje a los hinchas de Boca?

¿Arturo Vidal en Boca? Sí, pero con otra camiseta y por otros motivos. El volante de Flamengo está en Argentina y se entrenó justamente en Casa Amarilla, bien cerquita de La Bombonera, para prepararse con su equipo para el partido de este miércoles frente a Vélez, por las semifinales de la Copa Libertadores, en el José Amalfitani.

El mediocampista chileno publicó un video en sus redes sociales, sentado en el campo de entrenamiento de Boca, con una particular canción ¿con un mensaje para los hinchas xeneizes? Vidal añadió a sus historias de Instagram un video con la canción del artista portorriqueño Bad Bunny, 25/8, que dice "yo sigo siendo el mismo, yo no he cambiado". ¿Intentó decirle algo a los fanáticos de Boca?

Es que Vidal estuvo cerca de jugar en el equipo Xeneize. El volante habló con Juan Román Riquelme para llegar en el pasado mercado de pases, pero finalmente aceptó la oferta de Flamengo, otro de los clubes sudamericanos en los que soñaba jugar: "Siempre soñé con estar acá, llegué al mejor club de Sudamérica y espero hacerlo de la mejor forma. Seguir ganando títulos, que es lo importante y más con la camiseta del Flamengo que es un sueño", expresó el chileno en su presentación.

Desde Boca no se tomaron bien la decisión del chileno, quien este martes publicó varias imágenes entrenándose en Casa Amarilla. Una de las que más sorprendió fue una que subió Flamengo, que también posteó Vidal, en plena práctica y con el escudo de Boca en el fondo.

El equipo brasileño se medirá ante el Fortín este miércoles, desde las 21.30. La revancha será el miércoles 7 de septiembre a la misma hora y en el estadio Maracaná. El equipo que resulte ganador jugará la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras o Athletico Paranaense (este último ganó 1 a 0 la ida como local).