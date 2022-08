Un ídolo de Ford estremece al Turismo Carretera con una inesperada revelación

En pocos días se cumple una fecha que Mauro Giallombardo desearía borrar de su vida, o al menos regresar a ese 13 de agosto de 2017 para cambiar la mala jugada que le jugó el destino. Hace casi cinco años, la Rana sufría un gravísimo accidente cuando se dirigía a Villa La Angostura y las secuelas físicas que tuvo le impiden hasta hoy poder volver a correr en el Turismo Carretera.

Su principal problema motriz lo tiene en la parte derecha de su cuerpo, pero de igual manera ya pudo subirse a un karting y también manejar el Ford acompañado por el Pato Silva. En la actualidad está vinculado a la máxima con su propio equipo y en la previa de la fiesta que se realizó por los 85 años de la categoría, ilusionó a todos con una inesperada revelación.

Vestido de gala para la ocasión, el nacido en Bernal fue entrevistado por el sitio Carburando a quien les confesó: “Quiero volver si puedo ganar, siempre dije lo mismo. La idea mía es volver a competir si puedo ganar, así que por ahí el año que viene tienen alguna novedad. No como se lo imaginan, pero seguramente”. Sus dichos tomaron rápida repercusión y aparecieron muchas reacciones de los fanáticos de la marca del óvalo que anhelan verlo nuevamente en pista.

Claro, para que eso ocurra, deberá sentirse lo más pleno posible para poder soportar el desgaste de competir luego de tantos años y además tendría que adaptar su auto con elementos especiales que le permitan utilizar lo menos posible su lado derecho del cuerpo. Mauro es uno de los pocos pilotos que ha conseguido ser campeón en tres las cuatro categorías que pertenecen a la ACTC y tiempo atrás también reconoció que se había propuesto volver justamente para completar todos los casilleros.

"Me propuse que si vuelvo es para ser campeón de todas las categorías de la ACTC. Y para alcanzar eso solo me quedan el título de TC Pista Mouras y el de TC Pick Up, que antes no estaban. Esa es mi motivación para volver a correr", advertía. Giallombardo, de 32 años, debutó en la temporada 2011 en el TC y al año siguiente se consagraría campeón ante una multitud en La Plata. En total ha corrido 122 competencias en la máxima, subió en 13 ocasiones al podio, ganó 12 series y 3 finales.