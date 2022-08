Los dos arqueros por los que Boca pidió cotización tras romper con Rossi

¿Se precipitó la salida de Agustín Rossi de Boca? En una ráfaga y cuando se esperaba que la renovación del contrato del arquero podía llegar a buen puerto, la negociación se cayó ante el pedido del 1 y el Xeneize no solo se levantó de la mesa y dio por cerrada la charla, sino que ya se encuentra en la búsqueda de un reemplazante, con dos candidatos claros: Nahuel Guzmán y Sergio Rochet.

Boca ya pidió cotización y condiciones por Sergio Rochet, arquero de la Selección Uruguaya y Nahuel Guzmán, ex arquero de la Selección Argentina. Lo que deja claro, que ya buscan reemplazo para Agustín Rossi. pic.twitter.com/R2ekWTGqwT — Sebastian Infanzón (@sebainfanzon) August 3, 2022

Así lo informó el periodista Sebastian Infanzón, de Cadena Xeneize: "Boca ya pidió cotización y condiciones por Sergio Rochet, arquero de la Selección Uruguaya y Nahuel Guzmán, ex arquero de la Selección Argentina. Lo que deja claro, que ya buscan reemplazo para Agustín Rossi".

El periodista adelantó que Boca "ya pidió condiciones" por los dos debido a que necesitaría cerrar la incorporación de uno de ellos antes del 8 de agosto, fecha en la que vence el plazo para reforzarse ante la venta de Gastón Ávila y la salida de Carlos Izquierdoz.

Rochet, figura de Nacional de Uruguay, tiene 29 años y es el arquero de la selección de Uruguay. Será difícil convencerlo, ya que su equipo se encuentra en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y el partido de vuelta se juega el martes 9, justo un día después de la fecha límite para contratarlo. El Bolso viene de perder 1 a 0 en la ida como local ante Atlético Goianiense.

Del otro lado, Nahuel Guzmán, ex Newell's y Selección argentina de presente en Tigres de México, tiene 36 años (casi 10 más que Rossi) y hace muchísimo que es titular en el actual líder de la Liga MX.

En charla con Presión Alta en TyC Sports, el representante de Rossi Miguel González reveló toda la intimidad de la negociación con la dirigencia del Xeneize, aseguró que Rossi no se merece el trato que le está brindando el club y dio a conocer la respuesta del vicepresidente Juan Román Riquelme a la propuesta que llevó a la reunión: "Una cosa es que vos no te pongas de acuerdo por 'X' motivo pero otra cosa es ensuciar al arquero y decir que se quiere ir de Boca. No tengo problemas en negociar ante las cámaras de la televisión, poner la oferta de Boca y nuestra propuesta que no quisieron ni mirarla. Nos dijeron 'no vamos a mirar nada, es esto y esto, si no acepta salimos a anunciar que no es más arquero de Boca'".

"Es falso que le ofrecieron 11 millones de dólares hasta diciembre de 2026. La oferta de Boca es de 7 millones de dólares netos hasta diciembre 2026 a dólar oficial. No quieren pagar por el pase. Le pedí que lo que ofrecieron bruto sea neto, nada más. Si el bruto pasa a neto, Rossi renueva. Hoy Rossi gana 50 mil dólares por año", indicó el representante.