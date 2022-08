La joyita argentina que juega en el exterior y reconoció que habla seguido con Riquelme: "Siempre me escribe y me..."

Después de más de 100 partidos con la camiseta de Vélez Sarsfield, club que lo vio nacer futbolísticamente, Thiago Almada fue transferido al Atlanta United, de la MLS, por una suma cercana a los 16 millones de dólares, convirtiéndose así en la compra más cara en la historia de la Major League Soccer. En este contexto, el jugador de 21 años aprovechó su diálogo con TNT Sports para, entre otras cosas, confirmar nuevamente su admiración y buena relación con Juan Román Riquelme.

"Siempre me escribe y me felicita, me pregunta cómo estoy y que siga jugando así, pero nada más". Además, sobre su ídolo, añadió: "Siempre veía a Riquelme con mi papá. Lo conocí cuando tenía ocho años, lo miraba de chico, los pases goles que daba. Tengo una foto porque fuimos a comer un asado", manifestó.

En el 2021, fue citado a la Selección argentina y reveló detalles de su diálogo con Lionel Scaloni: “La última vez que fui citado Scaloni me felicitó y me dijo que me iba a estar siguiendo. La selección siempre te ilusiona. Miro todos los partidos y lo sigo siempre. Si no me toca jugar, tengo ganas de ir a Qatar”.

Teniendo en cuenta la cercanía de las semifinales de la Copa Libertadores de América, el jugador surgido en las divisiones menores de Vélez Sarsfield habló de la actuación del equipo en el torneo: “En los octavos de final contra River creo que pasó bien. Vélez jugó de igual a igual, en el Amalfitani tuvo muchas situaciones. River como siempre de local te llega por todos lados pero creo que no le generó mucho”

Para finalizar, en tono de broma, reveló la apuesta que le ganó a Santiago Sosa, surgido de las inferiores del Millonario y con quien comparte equipo en el Atlanta United: “Le gané. Apostamos una camiseta, que me dio una de River, una cena y un perfume. Está en deuda todavía”.