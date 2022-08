Insúa y una tajante respuesta sobre si San Lorenzo “dio un paso atrás” ante Central: “Creo que…”

San Lorenzo no pudo en el Nuevo Gasómetro y empató 1 a 1 frente a Rosario Central, en un partido que le hubiese permitido al Ciclón conseguir su tercer triunfo consecutivo en esta Liga Profesional. El equipo azulgrana no jugó bien y hasta se encontró debajo en el marcador tras el golazo de Ignacio Malcorra de tiro libre, pero logró empatarlo con un fierrazo de Federico Gattoni. Los de Boedo apenas contaron con situaciones de gol, pero su entrenador Rubén Darío Insúa no vio el partido como un paso atrás.

Insúa se refirió al encuentro y negó que San Lorenzo haya dado un paso atrás en el juego: "No me fui enojado y no creo en el retroceso. Al contrario, creo que el equipo otra vez hoy en el plano colectivo mostró un orden, sí nos faltó juego. Hay un gran mérito del rival que redujo al máximo el margen de maniobra, defendió con mucha gente, en el uno contra uno el partido se cortó mucho. Pero no, no creo que hayamos dado un paso atrás, al contrario, creo que seguimos de a poquito evolucionando".

El entrenador azulgrana reconoció que al equipo le faltó juego y elogió la capacidad de Rosario Central de cortarle los circuitos. "Fue un partido como lo preveíamos, complejo. Habíamos visto el partido que había hecho Central, sacando un muy buen resultado en la cancha de Boca. Fue un partido muy cortado, nos costó elaborar juego porque ellos con cantidad y reduciendo el margen de maniobra sobre todo de mitad de cancha hacia atrás nos ponían en dificultades de forma permanente", aseguró.

"Salvo los últimos quince minutos del partido, donde creo que tuvimos un dominio acentuado y pudimos hacer circular con más comodidad la pelota y ganar por los costados. Eso nos tenía que dar muchas chances de gol. En líneas generales tuvimos el dominio del juego pero no pudimos desequilibrar en los últimos metros de la cancha. Ellos patearon un tiro al arco, tuvieron un grado de eficacia alto y convirtieron", se lamentó Insúa.

"Central es un equipo diferente a Racing, hubo menos espacios para maniobrar, menos tiempo para pensar y se cortó mucho el juego. Uno puede tener delanteros, pero si después te cortan la elaboración del juego y la técnica colectiva, ellos se cerraron muy bien. A veces uno juega como quiere, otras como puede. Hoy hasta los últimos quince minutos jugamos como podíamos. Ellos sintieron el desgaste en la parte física en los últimos quince minutos. Yo rescato el orden colectivo del equipo y haber levantado el resultado, que en un momento del partido estaba complicado", analizó el técnico de San Lorenzo.