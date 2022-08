El jugador de Boca al que le ofrecerán extender su contrato hasta 2026: ¿acepta?

Las renovaciones de contrato se transformaron en un tema fundamental en el día a día de Boca. Después de los problemas con Agustín Rossi, Agustín Almendra y más atrás con Eduardo Salvio y Cristian Pavón, el Consejo de Fútbol del Xeneize se puso en alerta y aceleró la marcha. Cerró la extensión de los vínculos de Alan Varela y Exequiel Zeballos, y ahora va por otra figura juvenil: Luis Vázquez.

Boca quiere renovar el contrato de Luis Vázquez.

El delantero del Xeneize, que no corre peligro de quedar libre porque su contrato actual vence en 2025, llegó desde Patronato en 2020 y es el próximo objetivo del Consejo de Fútbol de Boca. La idea es que el joven de 21 años amplíe su vínculo por un año más, hasta 2026.

Vázquez, autor del agónico gol de la victoria de Boca ante Defensa y Justicia por la fecha 15 de la Liga Profesional, fue buscado recientemente desde Bélgica y hubo dos ofertas cercanas a los 10 millones de dólares por el 90% de su pase, pero desde las oficinas xeneizes rechazaron las propuestas.

El delantero cortó ante el equipo de Sebastián Beccacece una racha de 14 partidos sin anotar (un total de 784 minutos): el último había sido en la final ante Tigre por la Copa de la Liga en Córdoba, que terminó 3 a 0 para Boca. "La verdad que volver a convertir me provoca una enorme alegría, pero por suerte tengo compañeros más grandes que en este tiempo de sequía me dieron tranquilidad y me aconsejaron que no me volviera loco, porque la pelota ya iba a volver a entrar", expresó el delantero post-partido.

Este domingo desde las 18, Boca recibirá al puntero Atlético Tucumán en La Bombonera, con Vázquez como titular por encima de Darío Benedetto. El equipo de Hugo Ibarra para recibir al Decano será: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Guillermo Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Oscar Romero, Sebastián Villa y Luis Vázquez.