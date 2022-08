La fulminante frase de una leyenda del tenis sobre Djokovic y el US Open: "Es una estupidez"

El paso de los días es, hace tiempo, el principal rival de Novak Djokovic. El US Open ya dio marcha a los partidos de qualy y muchos apuntaron contra el serbio como "egoísta" por no bajarse para darle lugar a otros tenistas en las rondas preliminares. No obstante, el exnúmero uno del mundo va a exprimir sus chances hasta el final y recibió la banca de una verdadera leyenda del tenis.

Djokovic junto a McEnroe en el último Wimbledon.

Desde la comodidad de su casa, John McEnroe, mítico tenista estadounidense de los '80s, habló sobre los principales temas de la actualidad del mundo de la raqueta y, como no podía ser de otra forma, se refirió a la gran polémica de la participación de Nole en el Abierto de Estados Unidos. Sobre esto último, el ganador de siete Grand Slams fue tajante: "Creo que es una estupidez que no le dejen jugar. Es lo más parecido a una broma", sentenció.

Además, McEnroe, quien ganó el US Open en cuatro ocasiones, agregó que Nole no está siendo tratado como se merece una figura de su calibre: "No creo que Djokovic esté recibiendo el respeto que se merece. Creo que le han convertido un blanco para todos los dardos".

Djokovic fue el "rey" de Flushing Meadows en tres ocasiones durante su carrera.

Aunque aclaró que él sí hubiese tomado la vacuna, el extenista de 63 años entendió que la vacunación es una decisión personal de cada uno: "Yo en su lugar me hubiera vacunado, pero hay que respetar su manera de pensar. Llevamos dos años y medio conviviendo con la pandemia y que no le permitan participar lo considero una broma", remató para volver a dejar en claro su postura.

Como consecuencia de su postura antivacunas, Djokovic se perdió torneos muy importantes en este 2022: Australian Open y los Masters 1000 que se disputaron en Norteamérica (Miami, Indian Wells, Cincinnati, Montreal). A pesar de su deseo y su espera, Nole probablemente vea el US Open desde su casa pero con la banca de colegas muy importantes.