Qué dijo Gago de la insólita expulsión de Chancalay que indignó a todo Racing: "Lo que tenga que..."

El clásico, disputado en el Cilindro de Avellaneda, quedó en manos de San Lorenzo. Racing no mostró su mejor versión y cayó por 2-1 ante el Ciclón, en un partido que terminó con dos expulsados: Tomás Chancalay y Leonardo Sigali. En conferencia de prensa, Fernando Gago analizó la derrota y se refirió a la expulsión del delantero.

El delantero vio la roja a los 12 minutos de la segunda etapa.

Al igual que ante Godoy Cruz, el pasado 12 de junio en Mendoza, el atacante de la Academia se fue expulsado de forma irresponsable mediante la intervención del VAR. Este lunes por la noche, cuando ya había rechazado la pelota al lateral, le dio un pisotón en la rodilla a Agustín Giay, quien se encontraba en el suelo.

En su diálogo con la prensa, Gago se refirió a la irresponsable acción que protagonizó el delantero y dejó a su equipo con uno menos, mientras se encontraban por debajo en el marcador: "Son circunstancias del juego. Lo que tenga que decir, se lo diré a los jugadores. Son situaciones que se hablan en el vestuario".

A la hora de analizar el partido, Pintita expresó: “No jugamos bien. Estuvimos muy apresurados y entramos buscando más el segundo gol que el primero. Teníamos que tener un buen partido y no lo tuvimos. Hay un montón para mejorar. No podemos cometer tantos errores”.

"Me hago cargo y soy responsable de lo que pasa con el equipo. Tenemos en claro que intentamos hacer algo que no nos salió. Obviamente que no me gusta perder y busco que mi equipo siempre salga a buscar los partidos. Y creo que no lo hicimos”, sentenció el DT.