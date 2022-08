Turismo Carretera: además de Guillermo Ortelli, otro campeón podría retirarse esta temporada

En las últimas temporadas, algunos campeones del Turismo Carretera decidieron alejarse de la categoría. Omar Martínez (sigue corriendo en las TC Pick Up), Juan Manuel Silva y Guillermo Ortelli son tres casos recientes de pilotos que le pusieron punto final a su exitosa carrera dentro de la máxima y a ellos podría sumarse Emanuel Moriatis, quien analiza retirarse en el corto plazo.

El Mago fue consultado al respecto y, sorpresivamente, expresó que no le queda mucho tiempo dentro de la máxima: "Me queda poco tiempo, no mucho más. Hoy tenemos una estructura armada, que era mi idea. Quizás quería hacerlo más a futuro, armarme un equipo para el día en que me retire. Se dio así, lo armé mientras estaba corriendo y hoy tengo un equipo de grandes pilotos.

En diálogo con Carburando, el monarca 2009 fue más allá y dejó una frase que hizo mucho ruido teniendo en cuenta que a sus 42 años todavía tiene mucho por dar: “En cuanto me suba alguno me tengo que correr porque vienen rápidos los chicos. Si sucede hay muchas posibilidades de que me baje del Turismo Carretera”.

Actualmente, el Emanuel Moriatis Competición tiene un Ford de TC que lo conduce el nacido en Lanús, tres autos de TC Pista (Otto Fritzler, Jeremías Olmedo y Gabriel Gandulia), un TC Mouras (Nicolás Moscardini) y un TC Pista Mouras (Valentín Jara). Pero, además, conduce los destinos del Turismo Nacional ya que fue electo como presidente esta temporada. Es por eso, quizás, que todas sus tareas debajo del auto han superado al piloto que ganó una de las definiciones más apasionantes del TC.

Aquella tarde del 20 de diciembre, Moriatis consiguió la corona teceísta tras vencer a José María Pechito López quien asomaba como el gran candidato. Con el Ford, salió ileso de una situación que dejó tirado al cordobés y pintó el “1” tras ganar en el autódromo de Buenos Aires. Desde su debut, en 2002, disputó 309 competencias, logrando 13 victorias en finales y 20 en series.