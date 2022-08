La contundente respuesta de Neymar cuando le preguntaron si asoma un "nuevo Messi" en el PSG: "Leo es..."

El último domingo, el Paris Saint-Germain se floreó ante el Nantes y ganó el primer título de la temporada, el Trofeo de los Campeones. Gran parte de la goleada por 4 a 0 fue gracias a dos golazos de Lionel Messi y Neymar. Más allá de sus tantos, ambos tuvieron un muy buen estreno en la temporada y algunos se preguntan si el mundo del fútbol volverá a ver la mejor cara de estos cracks. Sin embargo, el brasileño no quiso saber nada con esto.

Luego de la consagración, Neymar contestó de forma tajante a la pregunta de si un "nuevo Messi" podría aparecer en esta campaña, infiriendo que el rendimiento del argentino en la pasada temporada no fue el mejor: "No lo creo. La gente habla mucho sin saber lo que pasa en el día a día. Leo es Leo para siempre. No cambiará y seguirá siendo un jugador que marca diferencias. Se adapta", expresó el brasileño.

El 10 del Paris Saint-Germain es otra estrella que sufrió las críticas de la prensa y los insultos de su propia hinchada. Pese a su bajo rendimiento en la última temporada, Neymar demostró que su magia está intacata en el inicio de la 2022/23: "Estoy satisfecho con mi partido, hemos hecho un muy buen partido con el equipo. Es muy importante empezar ganando, es un partido que termina en un trofeo. Pase lo que pase, teníamos que ganar".

Por último, el brasileño habló sobre el tridente de ataque del PSG. Con un año de adaptación en sus espaldas, Messi, Neymar y Kylian Mbappé, que no jugó el partido ante Nantes, esperan estar al mejor nivel para callar a los críticos: "Espero que esta temporada nos quedemos los tres y que nos vaya bien. Si Kylian, Leo y yo estamos bien, el PSG estará bien".

Luego de adjudicarse el Trofeo de Campeones (equivalente a una Supercopa de Francia), el Paris Saint-Germain hará su debut en la Ligue 1. Los dirigidos por Christopher Galtier comenzarán su defensa del título local en cancha del Clermont, a partir de las 16 horas del sábado.