Tite, picante con Mbappé por menospreciar a las selecciones sudamericanas camino al Mundial: “No sabe de…”

La durísima sentencia que hizo Kylian Mbappé hace ya tres meses al decir que "en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa y que por eso los últimos Mundiales fueron para los europeos", sigue generando urticaria de este lado del charco. Y esta vez fue Tite, director técnico de la selección de Brasil, el que le salió con los tapones de punta.

En Rusia 2018, Francia salió campeona tras eliminar a la Argentina en octavos.

"Para mí, el corte al que se refiere Mbappé no es en cuanto a las Eliminatorias. Quizá esté hablando de estos choques de Nations League o de amistosos europeos, pero no de las Eliminatorias. Mbappé no sabe de esta dificultad, no la buscó. En Sudamérica no tenemos, con todo respeto, a Azerbaiyán para jugar. No tenemos un rival que te dé un respiro. Todos los partidos son con un grado de dificultad muy alto, más alto que en las Eliminatorias de Europa", declaró Tite en una entrevista que le dio a ESPN.

La frase textual que Mbappé le había dicho en su momento a TNT Sports Brasil y despertó la polémica fue: "La ventaja que tenemos aquí, en Europa, es que siempre jugamos partidos de mucho nivel. Cuando llegamos al Mundial, estamos listos. Argentina y Brasil, no tienen eso... En Sudamérica, el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando ves las últimas Copas del Mundo, siempre son los europeos los que ganan”.

No sólo Tite le respondió al francés, sino que también lo hicieron Messi, Menotti, Fabinho y varios más.

El Brasil de Tite fue una topadora en las Eliminatorias: terminó invicta.

Si bien es cierto que los últimos cuatro Mundiales cayeron a manos de los europeos, y que siete de los ocho finalistas fueron del Viejo Continente (el único sudamericano fue Argentina en 2014), en la Finalissima reciente que disputaron el campeón de la Copa América y la Eurocopa, la Albiceleste goleó 3-0 con baile incluido a Italia.