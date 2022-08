¿Rossi o Chiquito Romero? El Loco Gatti tomó partido sobre quién debe atajar en Boca

La palabra de Hugo Orlando Gatti siempre será respetada cuando se refiera al arco de Boca. Uno de los máximos ídolos en la historia del club, el Loco conoce de sobra lo que es jugar en el Xeneize y este jueves tomó partido sobre una situación particular en el primer equipo: la presencia de Agustín Rossi o Sergio Romero como titulares.

Hugo Gatti eligió a Rossi sobre Romero para ser titular en Boca.

Gatti habló en el programa de radio Platea Baja e indicó su parecer sobre quién debe atajar en Boca, y allí pesó el presente de Rossi sobre el recién llegado Romero: "El problema lo va a tener Chiquito... Porque Agustín se ha ganado el puesto y tiene que seguir siendo el titular. Me asombra el don que tiene para los penales, y eso es lo que lo puso ahí arriba y se mantuvo bien", opinó.

El histórico exarquero se refirió a las diferencias entre cuando él jugaba y la actualidad: "Cuando yo jugaba, si hacía un partido de diez puntos nos ponían seis o siete de nota. Hoy, los arqueros juegan tres puntos y les ponen diez. El elogio hay que ganárselo, y hoy no es así".

Por otro lado, Gatti comentó sobre la pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto en la cancha de Racing y afirmó que no es extraño que suceda que haya piñas en un plantel: "Boca y River son los que arman lío, los que mantienen al fútbol argentino. Siempre hubo peleas, en todas las décadas. Lo que pasa es que antes no había tantas cámaras y por eso no se veían las piñas, pero no es una situación anormal".

Más tarde, el exfutbolista de Boca recordó el que, para él, fue el mejor equipo del club xeneize: "El mejor equipo de la historia de Boca fue el de Juan Carlos Lorenzo, el mejor DT que tuvo el equipo sin discusión. En esa época teníamos que jugar contra todos campeones, hoy no es así. La gente se olvida de eso porque hoy es todo diferente".

Gatti y su opinión sobre el VAR

El Loco se expresó con rechazo hacia el sistema de videoarbitraje en el fútbol y aseguró que, si fuera por él, "le pondría una bomba". En ese sentido, afirmó que cree que "un día, la barra brava va a ir a donde está el VAR y va a romper todo". "El fútbol era perfecto. Si no hay trampa, picardía, pelea, ni gritos, no hay fútbol. Por eso digo que hace rato que no hay fútbol, que con el VAR desapareció", expresó Gatti.

"Si el VAR hubiera sido inventado en nuestra época, los jugadores de futbol nos hubiéramos juntado para decir que nosotros no jugamos, que eso lo jueguen los que lo inventaron. Los partidos se juegan en la cancha, no afuera", comentó el exarquero.