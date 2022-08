La advertencia de Gago tras el triunfo de Racing ante Banfield: “Hay que…”

Un triunfo que vale mucho. Racing le ganó 2 a 0 a Banfield como visitante en el Florencio Sola y quedó a cinco puntos de Atlético Tucumán, actual líder de la Liga Profesional. Y Fernando Gago se mostró conforme con el triunfo en un estadio difícil: valoró la efectividad de su equipo en las situaciones de peligro que tuvo. Por otro lado, el técnico de la Academia avisó que su plantel intentará mantener el nivel de juego para pelear el campeonato.

"Banfield es un equipo que tiene un gran entrenador, que plantea bien los partidos, posiciona mucha gente por delante de la línea del balón, te hace retroceder en varios momentos del partido. Sabíamos que iba a pasar, tratamos de contrarrestar eso y a partir de ahí generar situaciones de transiciones, de empezar a tener el dominio del balón", comenzó el entrenador en conferencia de prensa posterior al encuentro.

Inmediatamente, Gago analizó el encuentro y se mostró conforme con el juego de Racing: "Creo que el partido en líneas generales fue bueno. Quizás no pudimos tener tanto el balón, pero cuando lo tuvimos, lastimamos y eso es importante. No me preocupa el final, es normal que pase que genere situaciones el rival cuando está abajo en el marcador. A veces tenemos que sufrir".

Más tarde, el técnico de la Academia fue consultado sobre la cantidad de partidos en pocos días y si le preocupa el estado físico de los jugadores: "No. Esta semana tuvimos partido entre semana, después tenemos varios días de recuperación. Este es un campeonato largo desde la exigencia de la cabeza, no tanto de la exigencia desde lo físico. Sí hay que tratar de mantener el juego y el resultado".

Por otro lado, Gago se alegró por la eficacia de Racing de cara al gol ante el Taladro: "Somos uno de los equipos más goleadores del campeonato a lo largo del año. A diferencia de lo que nos pasó en el clásico del domingo en donde no pudimos convertir ante muchas situaciones creadas, hoy por ahí no tuvimos tantas llegadas pero tuvimos la eficacia de hacer el gol".

"Hasta el final del torneo vamos a competir, vamos a tratar de llegar hasta la última fecha con chances de ganar el torneo y eso es lo que buscamos", dijo además Gago.