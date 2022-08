La picante crítica de Cucurella a Cuti Romero por tirarle del pelo: "Es extraño porque..."

La situación más polémica de la segunda fecha de la Premier League fue el insólito cruce entre Cristian Romero y Marc Cucurella en el encuentro entre Tottenham y Chelsea: el Cuti le tiró del pelo al lateral español en un tiro de esquina y tanto el futbolista como su entrenador se quejaron de que no expulsaran al argentino.

El partido terminó 2 a 2, con un empate de Harry Kane en la última jugada para los Spurs (grito incluido de Cuti Romero en la cara a los rivales) y un cruce infernal entre los técnicos Antonio Conte y Thomas Tuchel en el final. Ese tiro de esquina en que el argentino le tiró del pelo a Cucurella fue uno de los tantos momentos picantes del encuentro, poco después de que el lateral pisara al ex Belgrano.

Cucurella fue consultado por esa situación y aclaró llamativamente: "No, por eso no me voy a cortar el pelo. Ese es mi estilo". El español se refirió a lo sucedido y recordó la única vez que le había pasado algo parecido: "Es extraño porque solo recuerdo una vez que un jugador me haya hecho eso. Era muy joven, estaba en la academia Sub-12, pero nunca más tuve otro episodio como este desde entonces".

Más tarde, Cucurella reclamó la expulsión de Romero y se mostró sorprendido de que los jueces no la revisaran en el VAR: "El árbitro en el estadio dijo que (el VAR) estaba viendo (una posible) tarjeta roja y para mí está muy claro. El video es muy claro. No sé qué pasó con el árbitro. Es lo mismo: me pateás la pierna, me tirás del pelo. Lo mismo. Pero el árbitro no lo entendió así".

Tuchel, entrenador del Chelsea, también se había quejado por la acción del Cuti y, sorprendido, había dicho: "¿Desde cuándo se permite tirar del cabello de un oponente?".

El retuit del Cuti Romero sobre Cucurella

El retuit del Cuti Romero.

"Dejen de llorar con la jugada donde el Cuti Romero le tira el pelo, en esta es el doble de falta de Cucurella al Cuti y no cobraron nada tampoco. Taylor fue parejo en su arbitraje", dice el tuit que compartió el defensor argentino del Tottenham, con la imagen del pisotón de Cucurella.

Mike Dean, el árbitro encargado del VAR, admitió después del encuentro que podría haber llamado a Anthony Taylor para revisar la expulsión: "No podía dar un tiro libre como árbitro del VAR, pero podía recomendarle a Taylor que fuera a hacer una revisión para considerar una posible tarjeta roja. En los pocos segundos que tuve para estudiar la jugada en la que Romero le tiró el pelo a Cucurella, no la vi como una acción violenta".