Turismo Carretera: se confirmó la noticia más esperada por los fanáticos

Mientras el Turismo Carretera se prepara para la competencia que cerrará la Etapa Regular de su campeonato, el 28 de agosto en Paraná, se confirmó una noticia deseada por los fanáticos y también por muchos pilotos que esperaban su recuperación. Carlos Alberto Pairetti recibió el alta y regresó a su domicilio tras superar una neumonía, insuficiencias cardíacas y renales.

La noticia fue dada por el propio ex piloto que, mediante un comunicado, expresó: “Ya me dieron el alta después de 19 días en boxes”, describió el santafesino y agregó: “Gracias a Dios ya descanso en mi casa de Arrecifes, junto a mi familia. Quiero agradecerle a los doctores Gastón Lanternier y Benjamín Bianchi; también al doctor Carlos Mondino que siempre estuvo conmigo. Y no me quiero olvidar del grupo de enfermeras de la clínica Pergamino”.

“Gracias a todos los que se preocuparon por mi salud. Hay Paire para mucho más!!!”, cerró con alegría. Il Matto logró un campeonato de TC con el famoso Trueno Naranja en 1968 y además consiguió un total de 22 triunfos. Entre ellos 2 Grandes Premios en 1963 y 1966. Está 14º en la tabla histórica de ganadores de la popular categoría.

Pairetti es oriundo de la localidad santafesina de Clucellas, pero se afincó en Arrecifes, donde creció y formó parte de una gran cuna de campeones que diseñó la ciudad dentro del automovilismo argentino, con representantes de la talla de José Froilán González, Luis Rubén Di Palma, Carlos Marincovich, Néstor García Veiga, Norberto Fontana y Agustín Canapino, entre otros.

Desarrolló también su actividad a nivel nacional corriendo en Sport Prototipo y Fórmula 1 Mecánica Argentina, mientras que a nivel Internacional participó de las 300 millas de Indy y en el Campeonato de Fórmula 3 Europea. Se retiró el 14 de agosto de 1978 a bordo de su coupé Dodge GTX.