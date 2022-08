La movida de último momento para intentar que Djokovic juegue el US Open

Los fanáticos quieren ver a los mejores tenistas en cada torneo grande del circuito ATP, algo que no sucedió en el Australian Open con Novak Djokovic y se repetiría en el US Open. A pesar de que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) flexibilizó algunas normas para ingresar a Estados Unidos, lo cierto es que no hubo grandes novedades sobre la presencia de Nole en Flushing Meadows. Por esta razón, la "NoleFam", como se conoce a los seguidores del serbio, tomaron una decisión de último momento.

El 29 de agosto está cada vez más cerca y la situación de Djokovic empieza a desesperar entre sus hinchas. Como fue mencionado anteriormente, Estados Unidos relajó algunas de sus restricciones, como el trato entre personas vacunadas y no vacunadas, pero todavía no se confirmó si esto regirá para ciudadanos estadounidenses o para todo aquel que quiera ingresar al país sin importar la nacionalidad. Ante las pocas noticias y el poco margen de tiempo que resta para el US Open, los fanáticos del ex número 1 del mundo decidieron juntar firmas en Change.org.

En esa plataforma, los fanáticos de Djokovic piden al gobierno estadounidense y a la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) que dejen competir al serbio. Hasta el momento, se juntaron cerca 50 mil firmas en las cuatro semanas que lleva la campaña en Internet.

Estado actual de la petición para que dejen jugar a Djokovic en el US Open.

Detrás de esta campaña de la "NoleFam" hay una creadora llamada Padma Rajan, quien dio su palabra acerca de esta petición: "No hay ninguna razón en este momento de la pandemia para que no dejen jugar a Djokovic en el US Open. El Gobierno de Estados Unidos y la USTA deben trabajar juntos para permitirle jugar. Si los tenistas estadounidenses no vacunados pueden jugar, a Djokovic, como una de las leyendas de este deporte, debería permitírsele jugar. ¡Hazlo posible USTA!", justificó.

Por lo pronto, faltan 13 días para el inicio del último Grand Slam del año y Djokovic no podría estar en Nueva York. Por su postura antivacunas, el serbio ya se perdió, además del Australian Open, los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Montreal y Cincinnati. Precisamente, el torneo del estado de Ohio es el último en disputarse antes del US Open.