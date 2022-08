Todo listo para la gran final del Top 8 Cuyano de rugby

El Top 8 Cuyano tiene todo listo para conocer a su nuevo campeón. Este domingo, Marista y Teqüe disputarán la gran final del torneo en la cancha de los Curas a partir de las 15.30 hs. Bautisa Filizzola y Augusto Kretschmar palpitaron la apasionante definición en la presentación oficial del evento, que contó además, con la presencia de la cupúla dirigencial de la Unión de Rugby de Cuyo, con su presidente Ramiro Pontis a la cabeza.

Es el partido más importante del año, en ochenta minutos se va a definir todo un año de trabajo. Esperemos que sea una fiesta del rugby, queremos que se vea reflejado en la cancha una actitud de respeto, una actitud seria de jugar y esperemos que sea un espectáculo lindo para los chicos y para nuestros clubes", sostuvo Ramiro Pontis.

Leyenda



Augusto Kretschmar, medio scrum y capitán de Teqüé, también habló del partido final del domingo: "Si bien terminamos primeros en la fase inicial, creo que no llegamos como favoritos. Hemos sido el equipo más regular del torneo y por eso es que trataremos de dar lo mejor este domingo. La idea es disfrutar esta final porque no se da todos los días".



"Estamos muy bien y tranquilos esperando esta final. Si bien no tuvimos un arranque de campeonato ideal, con el correr de las fechas fuimos acomodándonos y estamos jugando en un gran nivel. El domingo vamos a dejar todo para tratar de levantar la copa", señaló Bautista Filizzola, apertura de Marista.

El equipo campeón obtendrá una plaza para el siguiente Torneo del Interior A, mientras que el segundo irá al TDI B. En la antesala de la gran definición, Los Tordos y Liceo jugarán por el tercer puesto (13.30 hs). El que obtenga la medalla de bronce irá también al Torneo del Interior B, en tanto que el perdedor deberá acceder al certamen a través de un repechaje.