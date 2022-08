La tajante decisión de Leyendeker tras la bestial patada a Zeballos que lo lesionó

Milton Leyendeker pegó una patada descalificadora contra Exequiel Zeballos a los 5 minutos del primer tiempo entre Agropecuario y Boca por los octavos de final de la Copa Argentina. Se fue correctamente expulsado, y el Changuito sufrió una fractura de tibia con compromiso del ligamento del tobillo. Leyendeker, inmediatamente después de la jugada, comenzó a recibir una catarata de insultos por parte de los hinchas xeneizes, por lo que tomó una tajante decisión.

Milton Leyendeker puso su cuenta en privado para evitar los insultos de los hinchas de Boca.

Para evitar los cientos de mensajes agraviándolo, el defensor de Agropecuario decidió poner como privada su cuenta de Instagram. De esta manera, para enviarle un mensaje privado o comentar en sus redes hay que seguirlo y esperar una confirmación por parte de Leyendeker.

Oficialmente, Boca informó que Zeballos "sufrió una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho". En ese sentido, el Changuito deberá ser operado este jueves desde las 16.30 por los médicos del Xeneize en el Sanatorio de la Trinidad.

La explicación de Leyendeker sobre la patada a Zeballos

El defensor de Agropecuario explicó cómo fue la jugada que derivó en la lesión del Changuito: "Yo voy firme a la pelota. Justo me puntea la pelota, yo quise tirarla afuera. A Zeballos le pido mil disculpas porque lo saco de la cancha, espero que no tenga nada. En ningún momento le quiero pegar".

Al ser consultado por su expulsión, Leyendeker aseguró que está de acuerdo con la corrección del árbitro Ramírez: "En el momento me pareció que la amarilla estaba bien. Cuando llegué al vestuario, me tranquilicé y vi bien la jugada, me di cuenta que era una patada fuerte".

Luego, agregó: "Yo juego al límite. Voy fuerte a la pelota, como siempre. Es mi primera expulsión en mi carrera". Además, Leyendeker contó que se acercó al vestuario de Boca a pedir disculpas y, al no encontrar a Zeballos, le pidió a Darío "Pipa" Benedetto que le extendiera su pedido de disculpas al juvenil, que se había ido a realizarse estudios.