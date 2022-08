Sufre Ibarra: se confirmó una pésima noticia en Boca tras el 0-3 ante Patronato

Cuando llegan las malas, lo hacen todas juntas. A este lunes negro para Boca, post goleada vs. Patronato, se le sumó la confirmación de la lesión de Marcos Rojo, quien sufrió un desgarro y tiene para tres semanas de recuperación. El marcador central había sentido una molestia muscular en el calentamiento previo al partido y no jugó por precaución.

El club confirmó el grado de la lesión a través de un parte médico oficial: "Marcos Rojo: lesión muscular grado II en el soleo de la pierna derecha". De mínima se perderá cuatro partidos: Platense (6/8), Agropecuario (10/8, por los octavos de la Copa Argentina), Racing (14/8) y Rosario Central (17/8).

Marcos Rojo: lesión muscular grado II en el soleo de la pierna derecha.



Esta lesión del hoy capitán de Boca (heredó la cinta tras la salida de Carlos Izquierdoz) supone un gran problema para Hugo Ibarra en el armado del equipo; otro más. Con Nicolás Figal y Gabriel Aranda lesionados, la dupla central que saltará al campo de juego el sábado ante Platense será la misma que padeció el partido frente a Patronato: Zambrano-Roncaglia. Ya no están ni el Cali ni Ávila (vendido a Bélgica).

Además, con esta baja de Rojo, Boca también pierde a quien había quedado como el designado en la ejecución de penales después de los fallos de Darío Benedetto por Copa Libertadores.

Después de la eliminación ante Corinthians, el equipo entró en una crisis futbolística y emocional. Perdió los últimos tres partidos que jugó como visitante (2-1 vs. San Lorenzo, 2-0 vs. Argentinos y 3-0 vs. Patronato) y es el equipo más goleado de la Liga Profesional (19).