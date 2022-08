La fulminante autocrítica de Tevez tras el 0-3 de Central en Arroyito: “Creo que fue un…”

Rosario Central estaba en una gran racha luego de ganarle el clásico a Newell's y golear a Arsenal como visitante. Sin embargo, el equipo de Carlos Tevez dio un gran paso hacia atrás este lunes ante Central Córdoba, que le ganó por 3 a 0 en el Gigante de Arroyito. Por eso, el DT del Canalla aseguró que sus dirigidos deben cambiar la actitud.

Luego de la derrota, Tevez no se guardó nada a la hora de hablar del rendimiento de Rosario Central en la tarde del lunes: "La derrota es culpa mía. Creo que fue un golpe de realidad, esta es la realidad en donde si no corres o metes, te ganan. Nos ganaron bien. Si no levantamos el pasto de la tierra, cualquier equipo nos va a hacer frente", sentenció el Apache.

Por otra parte, el DT aseguró que Central nunca pudo meterse en partido pero, a su manera, quiso mantener la calma de cara al cruce de Copa Argentina contra Quilmes: "No logramos entrar en partido. Estoy conociendo el mundo Central, que ganas dos partidos seguidos y nos creemos que está todo bien. Nos dieron un baño de realidad pero prefiero que sea hoy y no el jueves que si perdemos, nos vamos eliminados".

Además, Tévez agregó que Central tuvo que correr riesgos al estar dos goles abajo en el marcador: "Estábamos parados bien. Ellos llegaron y nosotros también. Después del primer gol nos caímos anímicamente y viene el segundo. A partir de ahí es totalmente otro partido. Teníamos que ir a buscarlo, proponer y propusimos. No podemos especular que siga así, teníamos que ir a buscarlo y en esa búsqueda quedamos mal parados".

Con esta derrota, Rosario Central quedó con 14 puntos y detuvo su ascenso en la tabla de posiciones del Torneo de la Liga Profesional. El próximo compromiso del equipo de Tévez será ante Quilmes por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina en la cancha de Belgrano de Córdoba, mientras que visitará a Tigre el próximo lunes por una nueva jornada del campeonato.