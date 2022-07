Martín Liberman desafió a Tevez tras su feroz crítica a Retegui: “Animate con…”

Las durísimas declaraciones de Carlos Tevez contra Carlos Retegui generaron todo tipo de opiniones y reacciones. El Apache, que aceptó el cargo de entrenador de Rosario Central y que iba a tener al Chapa en su cuerpo técnico, criticó de manera feroz y públicamente al extécnico de las selecciones de hockey sobre césped por bajarse a último momento. El periodista deportivo Martín Liberman, en ese sentido, apuntó contra Tevez y lo desafió a que "se le anime igual a todos".

Ojalá Tevez se le anime igual a todos y no solo a Retegui. Con algunos eligió hacer silencio. Lo que piensa de Riquelme se lo guarda. O te animas con todos o con ninguno. Más allá que Retegui debió quedarse xq contrato mucha gente en la ciudad! Todo confuso y poco transparente. — Martin Liberman (@libermanmartin) July 5, 2022

Liberman escribió en su cuenta de Twitter: "Ojalá Tevez se le anime igual a todos y no solo a Retegui. Con algunos eligió hacer silencio. Lo que piensa de (Juan Román) Riquelme se lo guarda. O te animas con todos o con ninguno. Más allá que Retegui debió quedarse porque contrató mucha gente en la ciudad. Todo confuso y poco transparente".

Así, el periodista deportivo insinuó que Tevez tiene opiniones negativas sobre Riquelme, otro ídolo de Boca, pero que por algún motivo "se lo guarda". Además, Liberman se refirió a los dichos de Carlitos sobre Retegui en otro tuit, esta vez en respuesta al periodista Ariel Helueni. "Tevez abolló al Chapa", comentó el relator de fútbol, en tanto que Liberman contestó: "Destrucción total".

Qué dijo Tevez sobre Retegui

"Fue desprolijo porque prefirió su cargo político más que su sueño. Soy leve en lo que estoy diciendo".

"No solamente faltó a su palabra conmigo, sino que a mis hermanos, al profe, a mi familia y eso fue lo que más me dolió. Siempre tuvimos a Central en la mira y cuando llegó me dijo 'si, vamos', el lunes fuimos a Vélez, al otro día me presentan y el miércoles él sale a hablar sin venir y decírmelo en la cara y me enteré por los periodistas".

"El fútbol no es para cagones", aseguró Tevez sobre el exentrenador de los seleccionados argentinos de hockey sobre césped.

Por otra parte, el técnico de Central expresó que nunca pensó en bajarse de su trabajo en el Canalla por la ausencia de Retegui: "No, yo doy mi palabra. Cuando doy mi palabra, la cumplo. Muchos no querían que agarre Central pero a mí nadie me maneja la vida".

Además, Tevez no tuvo problemas en resaltar que no le gustó el accionar de Retegui: "Fue desprolijo y me hago cargo de lo que digo. Yo esperaba que venga de frente y me lo diga en la cara".

Por último, Tevez contó que había empezado a trabajar con Retegui hace seis meses pero el Chapa prefirió "las 30, 40 personas que él puso en el cargo en el que está que su sueño y en eso falló a mucha gente, el fútbol es para el que ponga el pecho y vaya al frente".