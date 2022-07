Pavón y un insólito reclamo a la Conmebol por una “venganza” de Boca

Cristian Pavón presentó un recurso en la Conmebol para poder jugar la Copa Libertadores con su nuevo equipo, el Atlético Mineiro de Brasil. El delantero, que había sido suspendido por seis fechas después de la pelea que protagonizó con el plantel de Boca, justamente ante su actual club, no pudo cumplir la pena porque el Xeneize no lo anotó en la lista del torneo. En ese sentido, Kichán argumenta una "venganza" de Boca porque no iba a renovar su contrato.

Cristian Pavón en Atlético Mineiro.

Pavón tiene la sanción vigente porque el club argentino no lo anotó en la lista de buena fe para la fase de grupos de la Libertadores, a sabiendas de que quedaba libre el 30 de junio. El delantero, que tendría que cumplir los seis encuentros en Atlético Mineiro, pidió a través de un estudio de abogados un recurso con el argumento de que Boca le impidió cumplir con la sanción.

En el escrito que presentó Pavón ante la Conmebol, se explica: "El jugador se sorprendió al enterarse de que la referida sanción de 6 (seis) partidos aún queda pendiente de cumplimiento, no obstante Boca Juniors ya tenga disputado 7 (siete) partidos por la Copa Libertadores 2022".

"Conforme al art. 3.7.5.5. del Manual de Clubes 2022, los equipos que participen de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, deberían enviar una lista de buena fe con hasta 50 (cincuenta) jugadores nominados. Sin embargo, deliberadamente, Pavón no ha sido incluido en la lista de buena fe de la Copa Libertadores de América 2022 presentada por el Boca Juniors, a pesar de tener un contrato de trabajo válido con ese club hasta 30 de junio de 2022", sostuvieron los abogados del atacante.

"De hecho, queda evidente que Pavón fue separado del plantel de Boca Juniors desde enero de 2022, como una especie de sanción por no haber renovado su contrato laboral. Así, delante de la posibilidad del Jugador no llegar a un acuerdo de renovación con el equipo argentino y marcharse a mitad del año a jugar en un otro equipo, el Boca Juniors le regaló a Pavón una especie de 'venganza'".

"Además de no poder ejercer su labor de forma plena, el Jugador quedo imposibilitado de, por lo menos de manera formal, cumplir con las fechas de suspensión en el torneo continental, diferentemente de sus compañeros, que de igual manera fueron sancionados, pero cumplirán sus respectivas suspensiones, todos en el primer semestre de 2022", escribieron los abogados en el escrito presentado ante la Conmebol.

"Por aplicación del principio de la razonabilidad y por una cuestión de equidad y justicia, el Jugador sostiene que, de la misma manera que sus compañeros de equipo, ha cumplido integralmente su sanción disciplinaria. Análogamente, es lo que se concluye a parte del principio de la primacía de la realidad, ampliamente utilizada en el derecho laboral", explicaron.

"Este principio significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos", argumentaron.

"No obstante el Boca Juniors no haya efectivamente realizado la inclusión de Pavón en la lista de buena fe, en cumplimiento a los Principio Generales de Derecho, hay que considerarse que el Jugador ha efectivamente cumplido la sanción impuesta en el expediente disciplinario nº CL.O-76-21, una vez que se ha quedado fuera de los 7 (siete) partidos disputados por el equipo argentino en la Copa Conmebol Libertadores 2022, hasta 30 de junio de 2022", afirmaron.

"Por lo tanto, no queda duda que el objetivo del Boca Juniors ha sido sancionar doblemente a Pavón y a cualquier otro equipo que lograse contratar los servicios del Jugador", aseguraron, acusando al equipo Xeneize de dejar afuera al futbolista de la lista con el claro fin de provocarle un perjuicio.

Por otro lado, destacaron que Boca no completó la lista de buena fe y que podría haber incluido a Pavón para que cumpliera la sanción: "A considerar dicha la lista de buena fe, el Boca Juniors realizó una nómina de solamente 45 (cuarenta y cinco) jugadores, quedando 5 (cinco) cupos libres".

"Además, de los 06 (seis) Jugadores del Boca Juniors suspendidos, solamente borraron a Pavón. De esta manera, queda incuestionable que el único objetivo ha sido impedir que Pavón purgara sus 06 (seis) partidos de suspensión", explicaron además.

"La ausencia injustificada de registro de un jugador en torneos profesionales configura evidente conducta de carácter abusivo -y sobremanera reconocida - que ha pasado a formar parte de la consolidación de juzgados y entendimientos de los órganos decisorios de la FIFA", indicaron.

Finalmente, el reclamo es para que Pavón pueda jugar con Atlético Mineiro en la Libertadores, con el argumento de que ya debería haber cumplido la sanción si hubiese sido incluido por Boca en la lista de buena fe.