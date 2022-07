La insólita justificación del Cacique Medina tras la roja por derribar a un jugador de Godoy Cruz: “Puse el pie por…”

Godoy Cruz y Vélez abrieron la 11° fecha del torneo de la Liga Profesional en el estadio Malvinas Argentinas. En un entretenido encuentro, que tuvo varias particularidades, Alexander Medina vio la tarjeta roja por protagonizar una insólita acción. Post partido, el DT del Fortín habló sobre el suceso.

Sobre la jugada en la que le termina poniendo el pie a Matías Rodríguez y el árbitro del encuentro decide expulsarlo, manifestó: "Iba forcejeando una jugada con Dilara y justo él se resbala y sale del campo. Yo estaba cerca y por instinto uno le mete el pie, fue bien decretada la expulsión".

"Nosotros sentimos el fútbol de una manera especial. Los entrenadores por lo general, más allá de que hace unos años dejé de jugar al fútbol, nunca perdemos eso del futbolista. Sentimos como ellos en todas las ocasiones. Fue una jugada aislada y nada que suceda todos los días", sentenció Medina.

Por su parte, el jugador del Tomba, también se refirió a lo sucedido. "Te soy sincero, no me di cuenta. Cuando veo que hay un pantalón de jean entrando a la cancha me pareció una locura. Más que nada antideportivo. Uno puede tener espíritu de competitividad, pero nosotros también competimos de la mejor manera. No fue una buena actitud".