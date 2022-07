La sorpresiva respuesta de Insúa sobre la titularidad de Torrico en San Lorenzo: “Yo creo que…”

Un giro sorpresivo de Rubén Darío Insúa en la conferencia de prensa de este viernes en San Lorenzo. El entrenador, que acostumbraba dar el equipo titular ante los medios en la previa de todos los partidos del Ciclón, se guardó esta vez a los once, aseguró que lo definirá esta noche y, particularmente, dejó una gran incógnita sobre la presencia de Sebastián Torrico en el arco este sábado desde las 15.30 frente a Argentinos Juniors.

Consultado por el equipo, Insúa respondió con evasivas y no quiso confirmar a los titulares, aunque indicó que todavía no tenía una definición precisa: "Estamos terminando de recabar información sobre el rival para después decidir el once con el que empezamos el partido".

Inmediatamente, los periodistas presentes en la sala de prensa insistieron puntualmente al entrenador si tenía al arquero confirmado, pero el Gallego omitió a propósito referirse a Torrico y a Augusto Batalla, su eventual reemplazante: "Sí, sí, tengo una idea de cómo va a arrancar el equipo. Esta noche nos quedan pendientes dos secuencias de video, alguna información del rival y más importante una decisión propia que está relacionada con nuestro equipo, seguramente lo vamos a tener resuelto antes del partido".

Finalmente, le consultaron específicamente si Torrico sería el arquero de San Lorenzo contra el Bicho, pero no hubo caso e Insúa respondió: "Yo creo que está relacionado con la respuesta anterior. Yo ya tengo el plantel que va a concentrar, quiero que estemos todos predispuestos para el partido de mañana, los jugadores también. Hemos tenido una muy buena semana de trabajo y vamos a llegar en buenas condiciones. El equipo lo vamos a resolver mañana al mediodía".

Por otro lado, el técnico de San Lorenzo negó que fuera a armar el equipo en base a lo que plantee Argentinos en La Paternal: "No, está más relacionado con lo nuestro que con el aspecto rival. Ahora tenemos un poquito más de variedad de recursos que lo que teníamos hace tres o cuatro semanas. Buscamos siempre elegir a los jugadores que estén en mejores condiciones. Está más relacionado con lo nuestro".

uD83DuDCCB Lista de convocados para el encuentro ante Argentinos. pic.twitter.com/c1MVJkbr0V — San Lorenzo (@SanLorenzo) July 29, 2022

Y agregó con elogios al equipo de Gabriel Milito: "Por supuesto, siempre miramos y estudiamos como corresponde por otra parte en la actualidad al adversario, sabemos sus virtudes y buscamos una hipotética o presunta debilidad para poder aprovecharlo. Sabemos qué tipo de rival vamos a tener enfrente. Argentinos, desde mi punto de vista, en el último año y medio, en todos los torneos que le ha tocado disputar ha estado entre los tres o cuatro mejores equipos del fútbol argentino".

Además, Insúa se refirió positivamente a Andrés Vombergar, el último refuerzo que llegó al Ciclón, quien estaría en el banco este sábado: "Empezó a entrenar el martes y ha ido evolucionando, va muy poco tiempo. Lo vimos en muy buenas condiciones físicas. Por el estudio que le hizo el preparador físico y el cuerpo médico dieron muy buenos parámetros. Obviamente, el trabajo técnico, la competitividad, el conocimiento de los compañeros indefectiblemente se consigue con tiempo, con ensayo y con trabajo. Viene bien en cuanto a la preparación física, tiene un buen cuidado personal. Lo concentramos para que esté con el plantel y es muy factible que esté mañana en el banco. Veremos si lo ponemos o lo necesitamos en algún momento del partido. Nos ha causado una muy buena impresión en general".

Ante la incógnita planteada por Insúa, el equipo de San Lorenzo tendría el regreso de Nicolás Fernández Mercau, quien había pedido no jugar contra Talleres ante la posibilidad de irse a Hoffenheim en Alemania. Caída esta posibilidad por la negativa dirigencial, impulsada principalmente por el entrenador y el manager Matías Caruzzo, los once serían: Augusto Batalla; Jalil Elías, Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gastón Hernández, Nicolás Fernández Mercau; Juan Ignacio Méndez, Gonzalo Maroni o Agustín Martegani; Nahuel Barrios, Ezequiel Cerutti y Adam Bareiro.