La decisión final que tomó Insúa con Fernández Mercau en San Lorenzo

La crisis económica e institucional que atraviesa San Lorenzo -apaciguada en lo deportivo, es cierto, desde la llegada de Rubén Darío Insúa- también lleva a que los jugadores quieran irse ante cualquier ofrecimiento tentador del exterior y pidan no ser más tenidos en cuenta de un día para el otro. Pasó hace un mes con Agustín Martegani y ahora con Nicolás Fernández Mercau. Finalmente, ninguna de las dos ventas se terminaron cerrando y ambos se quedaron en Boedo. Pero al igual que como sucedió con el primer caso, el director técnico tomó la misma decisión para resolver este conflicto.

El futbolista había presionado al DT para que no lo pusiera en el empate 1-1 ante Talleres.

¿Qué fue lo que determinó el Gallego? Que Fernández Mercau siga entrenándose con el plantel y que probablemente vaya de arranque el sábado contra Argentinos: "El jugador habló conmigo para que no lo contara para el partido contra Talleres porque la parte que lo maneja le había dicho que ya estaba cerrada su transferencia a Alemania. Pero después, Matías Caruzzo (mánager) me comentó que lo usara porque no se iba a dar la operación. Después del partido, Nicolás también me confirmó lo mismo y que estaba disponible en San Lorenzo. Así que seguro sea titular el fin de semana".

Conocedor del mundo San Lorenzo y toda una institución en el club, antes de asumir como DT Insúa le había contado al medio Crack Deportivo cómo trata -de manera especial- a los jugadores salidos de las Inferiores en estos tipos de eventualidades: "Yo no me meto en esos temas si son jugadores de experiencia. Pero sí me meto si son jugadores jóvenes y formados en el club, porque los aconsejo e intento cuidarlos. Tengo una debilidad por los jugadores formados en las divisiones inferiores de San Lorenzo. Se dio con Agustín Martegani y ahora con Nicolás Fernández Mercau. Quiero cuidar el patrimonio".

El Gallego Insúa asumió en San Lorenzo en esas dos semanas de ínterin que hubo entre la finalización de la Copa de la Liga que se quedó Boca y el inicio de este campeonato. De los diez partidos que lleva dirigidos, ganó dos, perdió uno y ¡empató siete! Esta 14º, lejos de la punta y, en la tabla anual, se ubica a siete unidades de los puestos de acceso a Copa Sudamericana. El Ciclón visita el próximo sábado al Bicho, desde las 15.30.