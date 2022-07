La desafiante estrategia de Cristiano Ronaldo para irse del Manchester United

El futuro de Cristiano Ronaldo sigue siendo una incógnita. El futbolista portugués, firme en su deseo de abandonar Manchester United, habría tomado una importante decisión para dejar el club en este mercado de pases y lo habría manifestado a los directivos del club: el plan sería rescindir su contrato.

Cristiano Ronaldo estaría convencido de irse del Manchester United.

Según indica el diario The Sun, Ronaldo habría pedido a los mandatarios del Manchester United que den luz verde a cualquier oferta "aceptable" por él, aunque del otro lado insisten con que no está en venta. CR7 estaría decidido a salir debido a que seguir significaría no poder jugar la Champions League, su competición favorita, y cree que en otro club podría ayudar a ganarla.

Cristiano se reunió este miércoles en el campo de entrenamiento de Carrington con los directivos del Manchester United, el técnico Erik Ten Hag y el exentrenador Sir Alex Ferguson (considerado casi un padre por CR7) para comunicar su decisión, y habría expresado su deseo de terminar con su contrato de manera anticipada.

El delantero tiene un año de contrato con opción a extenderlo hasta mediados de 2024, pero por el momento los medios europeos afirman que desea irse. Si bien su vínculo con el Manchester United le cuesta alrededor de 20 millones de libras por año al equipo inglés, los directivos están decididos a convencerlo para que siga. De hecho, Ten Hag ya avisó varias veces que lo admira y que no puede esperar para empezar a trabajar con él.

Este jueves, Cristiano Ronaldo se presentó a entrenar por primera vez bajo las órdenes del entrenador neerlandés. El operativo de salida, sin embargo, todavía no tiene un destino claro: según reportes periodísticos, CR7 fue ofrecido en Bayern Munich, Chelsea, Napoli y Atlético de Madrid, pero todos dieron respuestas negativas.

De hecho, el presidente del Atleti declaró públicamente que no estaba en los planes contratar al portugués y los hinchas se opusieron terminantemente dada su historia en el Real Madrid, con un canto amenazante para el técnico Diego Simeone: "Simeone, Simeone, escuchad a la afición. Si fichamos a Cristiano, vais todos al paredón". ¿Podrán convencerlo de seguir en Manchester United?