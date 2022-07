Turf: el sanjuanino Constanzo se quedó con la gloria

Más de 40.000 personas asistieron este lunes al Hipódromo de Mendoza para disfrutar de la victoria del sanjuanino Constanzo, el gran ganador de la edición 2022 del tradicional Clásico Santo Patrono Santiago. A pesar de que el clima no fue el ideal durante las primeras horas de la mañana (hubo niebla y lluvia) el público llegó en gran número hacia el “Gigante” de Avenida Montes de Oca, para seguir de cerca uno de los eventos deportivos más convocantes de la provincia. Para destacar también el hecho de que a pesar de la enorme concurrencia no hubo un solo disturbio (el turf sigue siendo un deporte de caballeros).

En la previa de la gran carrera el favoritismo estaba en poder de Macklin, pero Constanzo también estaba dentro de la “conversación”. El sanjuanino venía de ganar, en gran forma, en Mendoza (el mes pasado) y ese día había quedado apuntado como uno de los protagonistas de la gran carrera que se disputaba hoy.

El desarrollo de carrera de la versión 2022 del clásico Santo Patrono Santiago tuvo a Constanzo en la vanguardia desde el vamos. El hijo de Interaction es gran puntero y no renunció a su estilo. Cuando habían transcurrido los primeros metros de la prueba Constanzo luchaba con Malaikan por la punta de la competencia, mientras detrás aparecían Pulpinello, Pindariano, Lord Triumph y el resto del lote. Las alternativas de la prueba no variaron demasiado en buena parte del tiro. Cerca del palo de los 600 metros Malaikan abandonó la batalla y fue Pulpinello quien salió rápidamente a la caza del puntero. A su costado exterior se ubicaba Macklin, por ende todo hacía presagiar una recta final con lucha intensa. Cuando pisaron el derecho Joaquín Luna (jockey de Constanzo) le pidió el resto a su conducido y este volvió a arrancar. Así fue que se escapó en la vanguardia dejando sin chances a Pulpinello y Macklin. En los tramos finales atropelló fuerte el cordobés Global Poderoso, quien terminó arribando en segundo lugar a dos y medio cuerpos del vencedor Constanzo.

La de hoy fue la tercera victoria consecutiva del nuevo “patrón” del turf (dos en Mendoza y una en La Punta). De esta manera el zaino “trepó” a lo más alto del ranking de los fondistas de la zona Cuyo.

Constanzo ha sido uno de los caballos más regulares del medio del último año y finalmente consiguió un premio muy destacado para su campaña (la copa y los $ 800.000 de recompensa que ofrecía la carrera).

Vaya desde aquí una gran felicitación para su cuidador Juan Manuel Luna, quien uno vez más demostró ser uno de los mejores entrenadores del medio. También para su hijo Joaquín Luna, el jockey (quien conoce a Constanzo a la perfección). Ambos se fundieron en un interminable abrazo después del disco. No todos los días un padre y su hijo se dan el lujo de ganar una carrera de caballos tan cotizada. Muy merecido premio señores…

Minutos después de la entrega de premios Joaquín Luna nos decía: “Fue una carrera muy emocionante. El desarrollo se hizo más o menos como lo habíamos pensado. Haber ganado esta carrera es una alegría muy grande. La verdad es que no me salen las palabras. Para mi es un sueño haber ganado un clásico como este”.

MÁS GANADORES

La jornada contó con un total de cinco clásicos. Las pruebas jerárquicas arrancaron en la quinta donde se produjo la victoria del tres años Stephen South (Southern Cat). El pensionista de Ramón Abrales venció por medio cuerpos al sanjuanino Paso Al Costado, en el buen tiempo de 1’ 25” 4/5 para 1400 metros de pista húmeda. Buena victoria del representante de la caballeriza Rondamón, quien hasta el momento se perfile como el “Mejor 3 años” de su generación.

El clásico “corto” de la reunión (disputado sobre 1200 metros) contó con la sorpresiva victoria de Urban Legend (que fue una máquina de correr). El representante de la caballeriza Don Pepe salió a hacer la vanguardia desde el vamos y en el final pudo contener la carga de la buena de Oriental Beauty (quedó al pescuezo del ganador). Urban Legemd, que está al cuidado de Fabián González y fue conducido el triunfo por José Eliezer Alves Silveyra ganó en el mejor tiempo de la tarde (1’ 12” 2/5 para 1200 metros de pista húmeda).

LA MILLA

En el clásico de la milla la victoria quedó en poder de Forasteiro (uno de las buenas revelaciones del turf local). El vástago de Daniel Boone venía de ganar un clásico en buena forma y hoy repitió en uno de las pruebas de la milla más importantes de la temporada. Conducido a la victoria por Facundo Campos terminó doblegando por varios cuerpos (6) a Fall Away dejando notable impresión.

LA CUADRERA

En la previa del clásico se disputó la única corta de la reunión (un despropósito que no se hayan concertado más). El público vibró y disfrutó al ritmo de Easing And quien terminó venciendo por medio cuerpo a Luna Chicha en una muy buena conducción de Lucas Escudero.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura destacada de la jornada quedará en poder del aprendiz Facundo Campos, quien obtuvo un excelente doblete de victoria (en pruebas jerárquicas). Arrancó con Stephen South y terminó con Forasteiro.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputa el 14 de agosto.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “MUN. DE LA CIUDAD DE MENDOZA” - (Cat. Interior) – 1000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° YAGUFLOR LETHAL 54 E. Gaete

2° THE JAN GREELEY 57 D. Gómez hocico

3° TOUT PASSE 57 S. Fernández 1 ½ cpos

U° BASKARA BABEL 54 F. Campos 9 cpos

No corrieron: (4) TEXAS SEA. Dividendo del Ganador: $ 3,15. Dividendo de la Combinada: $ 7,70. Tiempo: 1’ 1” 2/5. Por: Lethal Dose y Festuca Dan, de 3 años. Cuidador: J. Taini. Stud: El Aljibe.

2da carrera

Premio: “MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA” - (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° BARÓN SUREÑO 53 E. Gaete

2° UNA PANDITA 54 S. Quinteros 1 ½ cpos

3° ROCK IN ACTION 53 J. Gómez 1 cpo

4° FIRST MONTAÑEZ 54 F. Campos ½ cpo

5° CANDY EMBRUJADO 57 H. Betansos 2 ½ cpos

6° CAP RIMOUT 55 W. Escudero ¾ cpo

7° FLORO LETHAL 55 N. Aguirre 9 cpos

8° FIESTERO HEIN 60 R. Argüello 1 ½ cpos

U° MR. BECKHAM 57 F. Quinteros 4 ½ pos

No corrieron: (1) SEÑORIAL OBI, (2) MILAGRO PURO, (3) FULL STORY, (4) SUAVE SILVER. Dividendo del Ganador: $ 7,70. Dividendo de la Combinada: $ 243,95. Dividendo de la Imperfecta: $ 92,40. Dividendo de la Trifecta: $ 3.103,10. Tiempo: 1’ 15” 1/5. Por: E. Dubai y Baritina, de 5 años. Cuidador: F. Catapano. Stud: Rodina.

3 ra carrera

Premio: “MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN” – (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PETALS 55 J. Gómez

2° ATORRANTA ISLAND 57 S. Fernández 5 cpos

3° PRADA GIRL 53 S. Quinteros 3 cpos

4° ADYRA 53 F. Campos ½ cbza

5° JUSTA CELINA 57 D. Gómez ¾ cpo

6° BABY’S SONG 55 W. Escudero 6 cpos

7° PERFECTA ROAD 53 E. Gaete 4 cpos

U° TABATINGA 55 N. Aguirre 12 cpos

No corrieron: (6) LA VIUDA NEGRA. Dividendo del Ganador: $ 4,05. Dividendo de la Combinada: $ 50,90. Dividendo de la Imperfecta: $ 11,15. Dividendo de la Trifecta: $ 193,10. Tiempo: 1’ 13” 2/5. Por: Interaction y Poppin Gold, de 5 años. Cuidador: R. Gómez. Stud: La Gringa. Enemiga de El Relator / Noticias de Turf.

4 ta carrera

Premio: “COPA UTTA-OSPAT” – (Cat. Interior) – 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° UP AND DOWN57 C. López

2° MUÑECO BANKER 57 D. Gómez 7 ½ cpos

3° PORCHY 54 F. Campos 1 cpo

4° FARAÓN JOY 55 S. Quinteros 4 ½ cpos

5° YOCO EMBRUJADO 55 N. Aguirre 3 cpos

6° MAKYMAN 55 W. Escudero 4 cpos

7° OLIMPIC HERO 58 A. Flores 8 ½ cpos

U° CHOISE HERO 57 S. Fernández 23 cpos

No corrieron: (7) VINO TINTO RUNNER. Dividendo del Ganador: $ 2,35. Dividendo de la Combinada: $ 11,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 12,45. Dividendo de la Trifecta: $ 261,35. Tiempo: 1’ 25” 4/5. Por: Cima The Triomphe y Ultimate Life, de 5 años. Cuidador: J. M. Olmos. Stud: Nueva Ilusión. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

5 ta carrera

Clásico: “INDEPENDENCIA” – Copa: Mun. Godoy Cruz – (Cat. Interior) – 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° STEPHEN SOUTH 56 F. Campos

2° PASO AL COSTADO 58 J. Luna ½ cpo

3° ELLIDER 57 S. Fernández 9 cpos

4° URBAN BLOCK 56 W. Escudero 1 cpo

U° ENCRISPADO 56 J. Gómez 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,50. Dividendo de la Combinada: $ 3,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,05. Tiempo: 1’ 25” 4/5. Por: Southern Cat y Yellow Light, de 3 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Rondamón. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

6ta carrera

Clásico: “GOBIERNO DE MENDOZA” – (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° URBAN LEGEND 60 J. E. Alves S.

2° ORIENTAL BEAUTY 57 S. Quinteros pczo

3° VAPORETTO INC 60 D. Gómez 4 cpos

4° ART MOVIE 60 J. Luna 3 cpos

5° DARTH VADER 60 F. Quinteros 1 cpo

6° ANSINNA 57 H. Betansos 4 cpos

7° AIRE PURO 60 J. Gómez pczo

8° EL COLMO 60 C. López 3 cpos

9° KING RULER 60 S. Fernández ½ cpo

10° ROMARIO 60 N. Aguirre 1 ½ cpos

11° TOP LEOPARD 60 F. Riquelme 5 cpos

U° SEATTLE KEY 60 W. Escudero 9 cpos

No corrieron: (9) GOLDEN PALACE. Dividendo del Ganador: $ 7,30. Dividendo de la Combinada: $ 2.433,55. Dividendo de la Imperfecta: $ 699,55. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Tiempo: 1’ 12” 2/5. Por: Freud y Ultimate Life, de 6 años. Cuidador: F. González. Stud: Don Pepe.

7 ma carrera

Clásico: “MUNICIPALIDAD DE JUNÍN” - (Categoría Interior) - 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° FORASTEIRO 60.5 F. Campos

2° FALL AWAY 60.5 F. Quinteros 6 cpos

3° TÉMPANO SAM 60.5 H. Betansos 1 ½ cpos

4° OPTIMIST BOY 60.5 J. Gómez 6 cpos

5° BELLACO SONG 60 D. Gómez 2 ½ cpos

6° DON RAYITO 60.5 L. Noriega 2 cpos

7° WEDDING DUBAI 57.5 N. Aguirre 8 ½ cpos

U° DERBY FOUR 60.5 C. López 3 ½ cpos

No corrieron: (2) SUBAN EL VOLUMEN, (9) EXPRESO CAUSE, (12) GINOCCHIO D’ ORO. Dividendo del Ganador: $ 4,45. Dividendo de la Combinada: $ 157,35. Dividendo de la Imperfecta: $ 72,65. Dividendo de la Trifecta: $ 3.309,15. Tiempo: 1’ 37” 1/5. Por: Daniel Boone y Fruit Cup, de 4 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Haras Los Amigos. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

8va carrera

Clásico: “MUNICIPALIDAD DE LA PAZ” – (Extraoficial) - 325 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EASING AND GLORY 58 L. Escudero

2° LUNA CHICHA 60 J. Escobar ½ cpo

U° SEMBRADOR POÉTICO 58 N. Aguirre 1 ½ cpos

Corrieron todos. Dividendo del Ganador: $ 2,25. Tiempo: 17” 3/5. Cuidador: F. Blanco. Stud: Prudencio. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

9na carrera

Clásico: “SANTO PATRONO SANTIAGO” – Copa: “Canal 9” – (Cat. Interior) – 2200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CONSTANZO 61 J. Luna

2° GLOBAL PODEROSO 61 L. Noriega 2 ½ cpos

3° PULPINELLO 61 S. Fernández pczo

4° MACKLIN 61 D. Gómez pczo

5° STANDOUT 61 K. Casteig 1 ½ cpos

6° MAGNET CURL 61 F. Quinteros 3 cpos

7° LORD TRIUMPH 61 C. López 7 cpos

8° EVO ENDIABLADO 61 J. E. Alves S. 1 ½ cpos cpos

9° MALAIKAN 61 W. Escudero 11 cpos

10° PINDARIANO 61 J. Gómez 3 ½ cpos

U° JOY EMISOR 61 H. Betansos 23 cpos

No corrieron: (12) WONDERFUL KEY. Dividendo del Ganador: $ 5,30. Dividendo de la Combinada: $ 30,60. Dividendo de la Imperfecta: $ 20,55. Dividendo de la Trifecta: $ 5.240,40 Tiempo: 2’ 19” 4/5. Por: Interaction y Contestant, de 7 años. Cuidador: J. M. Luna. Stud: Los Sanjua (San Juan). Sport de El Relator / Noticias de Turf.