La honestidad brutal de Balbo tras su debut como DT con derrota ante Racing: “Me voy con…”

Abel Balbo dio el puntapié inicial a su carrera como entrenador en Argentina. Al contrario de lo que dice la conocida frase, el DT debutó con derrota ante Racing por 3 a 1. Sin embargo, el exdelantero de Boca y River no se mostró preocupado en conferencia de prensa, aunque sabe que Central Córdoba debe mejorar lo antes posible.

La Academia confirmó los pronósticos previos y le ganó con autoridad al Ferroviario en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. A pesar del traspié en el debut, el flamante equipo de Balbo le provocó peligro a uno de los mejores del fútbol argentino. No obstante, el técnico sabe que le queda mucho camino por recorrer a su Central Córdoba: "Destaco la actitud sin lugar a dudas. Hubo mucho compromiso por parte de los jugadores. Trataron de hacer las cosas que les pedimos, algunas salieron y otras no", expresó en conferencia.

Luego, el exjugador de la Selección argentina agregó que no podía pedir que Central Córdoba interprete sus peticiones tácticas en tan poco tiempo de trabajo: "Es lógico que algunas no salgan porque tuvimos solo dos días de entrenamiento y no podíamos pretender que entiendan algunas situaciones".

Además, Balbo, que tiene al exentrenador de básquet Julio Lamas como ayudante de campo, aseguró que su equipo mostró cosas positivas más allá de la derrota: "Me voy con sensaciones buenas y con muchas cosas para corregir, que es lo que ya sabíamos desde antes del partido", afirmó.

Balbo asumió en Central Córdoba tan sólo dos días antes de su debut. El Ferroviario sufrió la renuncia de Sergio "Huevo" Rondina y está a tres puntos del último puesto del Torneo de la Liga Profesional, por lo que el entrenador tendrá mucho trabajo para sacar adelante al equipo, que quiere que sea "ofensivo y protagonista".