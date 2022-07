La brutal autocrítica de Leclerc tras su insólito abandono en Francia: “Si sigo conduciendo así…”

Manos en la cabeza, gritos de bronca y rostros de desazón. Todo eso provocó el choque de Charles Leclerc en el box de Ferrari. El monegasco se había librado de los ataques de Max Verstappen y lideraba con comodidad el Gran Premio de Francia cuando perdió el control de su auto, dio un trompo y terminó contra las barreras de seguridad. Luego de la carrera que terminó con victoria del líder Max Verstappen, el piloto del Cavallino Rampante hizo una durísima autocrítica.

No hay audio que resuma mejor la temporada de Leclerc

pic.twitter.com/0AXKyTsYL4 — uD835uDC0AuD835uDC22uD835uDC27uD835uDC20uD835uDC12uD835uDC1AuD835uDC22uD835uDC27uD835uDC33uD83CuDF36 (@KingSainz) July 24, 2022

Leclerc es un piloto que no se guarda nada a la hora de hablar sobre sus errores. Con la bronca intacta, el corredor de Ferrari acudió a la honestidad brutal para describir su presente en la Fórmula 1: "Lo sumaremos al final, pero si solo nos faltan veinte o treinta puntos, entonces sé dónde lo perdí, ¡entonces es mi culpa! Entre Imola y esta carrera... Si sigo conduciendo así, no merezco ganar el Mundial", disparó en Sky Sports.

Su choque en el giro 18 de la carrera en Paul Ricard provocó el tercer abandono de la temporada. Tras su victoria en Austria y la pole position en la clasificación del sábado, todo parecía indicar que una victoria pondría a Leclerc de nuevo en la lucha por el campeonato. Sin embargo, este error sumado al triunfo de Verstappen lo dejaron 63 puntos detrás del de Red Bull en la tabla del Mundial de Fórmula 1.

Con su auto mirando hacia las tribunas, Leclerc insultó en la radio del equipo: "¡No pude soltar el acelerador! ¡Nooooo!", alegando problemas en sus pedales, aunque aseguró que "no tuvo nada que ver" con lo que le pasó en Austria.

Por último, el monegasco de Ferrari aseguró que la bronca todavía "no se ha enfríado" y volvió a hacer énfasis en su conducción como única culpable del abandono: "Todavía no he mirado los datos... Lo miraré, pero estoy bastante seguro de que fue solo un error".